Udgav sig for at være fra hjemmeplejen

Kl. 18.20 tirsdag aften forsøgte to personer under påskud af at være fra hjemmeplejen at komme ind i en bolig på Axel Løvdals Vej i Klampenborg.

Beboeren havde dog undladt at åbne døren for dem.

En patrulje kørte til stedet, men de to personer var ikke mulige at finde i området.