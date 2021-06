Udlejeren forsøgte at leje samme kælderlejlighed til flere forskellige personer på samme tid. Tidligere var Nathalie Bassanesi ved at flytte ind i den, men der stod ikke helt indlfytningsklar, som det fremgår af billedet. Privatfoto

Udenfor hendes nye lejlighed stod et ægtepar: Deres spørgsmål var en stor mavepuster

Efter at have indbetalt depositum på 82.000 kr., blev et tilfældigt møde en ubehagelig mavepuster for endnu en person, der har haft dårlige oplevelser med udlejer Per Schultz Hvenegaard

Villabyerne - 17. juni 2021 kl. 14:12 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

En 58-årig kvinde, som gerne vil være anonym, fortæller til Villabyerne, at hun i juni 2020 blev interesseret i leje af kælderlejligheden på Gamlehave Allé 12, som var slået op på Boligportalen, og hun kontaktede Per Schultz Hvenegaard. Han var hurtig til at fremvise stedet og hurtig til at kræve depositum med det samme, selvom lejligheden ikke var færdigrenoveret.

"Jeg havde en masse spørgsmål, som ikke blev besvaret. Blandt andet, at lejligheden skulle have to udgange, at vinduerne var for små i tilfælde af brand, og så havde vi en lang diskussion omkring huslejen. Jeg gjorde det klart for ham, at han ikke måtte inkludere varme og vand som a conto i depositum samt forudbetalt leje, da det ifølge lejeloven er en del af lejen og skulle reguleres i forhold til forbrug. Det var han ikke lige klar over," siger hun.

Efter at have talt med sit forsikringsselskab, bad de hende om at sikre, at kælderen overhovedet var godkendt til beboelse, da hun kunne blive smidt ud af kommunen, hvis de opdagede det. Gentofte Kommune informerede hende om, at kælderen ikke var godkendt til beboelse. Og er det stadig ikke den dag i dag.

Men Per Schultz Hvenegaard overbeviste hende om, at det ville den blive, så snart renoveringen var overstået.

"Han er en meget pågående mand med store armbevægelser og er meget overbevisende, når han fortæller, at alt vil løse sig," siger hun.

Efter at have indbetalt et depositum på 82.000 kr., gik hun en søndag forbi med sin kæreste for at se til, hvordan det gik med renoveringen.

"Det lignede ikke noget, som kunne nå at blive færdigt til, at jeg skulle flytte ind, og jeg fik en dårlig fornemmelse," siger hun, som på adressen mødte et ægtepar.

De spurgte venligt om de kendte noget til stedet, da deres datter skulle leje kælderlejligheden.

"Det var en kæmpe mavepuster at møde dem og opdage, at Per Schultz Hvenegaard forsøgte at leje det ud to gange. Det var nok for mig," siger kvinden.

Hun ringede straks Per Schultz Hvenegaard op og konfronterede ham med mødet.

"Der blev han utrolig ubehagelig. Det var tydeligt, at han var presset over, at vi havde stødt på hinanden. Jeg spurgte ham direkte, om han var en svindler. Det reagerede han voldsomt på, og sagde, at nu ville de overveje, om det overhovedet var mig, som skulle leje det," fortæller hun.

Samme dag fik hun sin kæreste til at skrive en "velformuleret" mail til Per Schultz Hvenegaard, som i mailen henviste til, at hun skulle holde et møde med Plan og Byg i Gentofte Kommune vedrørende lejemålet. Kort tid efter var hele depositummet tilbage på hendes konto.

"Når jeg hører om de andre kvinders historier, er jeg lykkelig for, at jeg kom ud af det hurtigt, men jeg føler med dem, som er blevet snydt."

