Ubehageligt: Formodet indbrudstyv stod pludselig i kvindes soveværelse

En 26-årige kvinde vågnede i nat kl. 02.45 ved, at der stod en mand i hendes soveværelse på Søbøtkers Alle i Hellerup.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Ifølge anmeldelsen tændte hun straks lyset og spurgte manden, hvem han var, hvilket forskrækkede ham og fik ham til at flygte fra stedet.

Da en patrulje nåede frem til adressen, kunne betjentene konstatere, at manden var kommet ind i huset via en ulåst kælderdør, men at han ikke længere befandt sig i området.

Manden beskrives som værende ca. 190 cm høj og 50-60 år gammel.

Han var iført en lang sort jakke med store lommer, et sorte bukser samt sorte handsker og sorte støvler. Han medbragte en lommelygte.

shp