UGENS LÆSER: Sønnichsen

Hvilken roman har du sidst læst?

"Jeg har med stor glæde kastet mig over Thomas Korsgaards forfatterskab. Han er en ung, produktiv fyr, der allerede har udgivet to romaner og en novellesamling, og jeg er vild med hans måde at studere mennesker på og beskrive, hvad de gør ved hinanden."





Hvem er din favoritforfatter?

"Jeg vender altid tilbage til Paul Auster. Jeg kom til Aarhus som 19-årig i 1993 for at studere nordisk sprog og litteratur, og den første forelæsning handlede om hans forfatterskab. De timer forandrede min måde at læse og forstå bøger på, fordi jeg for første gang indså, at der er mange lag i og fortolkninger af en fortælling - og det spil er Auster en mester i. Samtidig foregår hans bøger fortrinsvis i New York, som jeg holder meget af."