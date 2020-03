Elzbieta Wójcik-Leese er ugens læser. Pressefoto

UGENS LÆSER: Forfatter Elzbieta Wójcik-Leese

08. marts 2020

Ugens læser er 54-årige Elzbieta Wójcik-Leese er forfatter, oversætter og underviser ved Københavns Universitet.

Hvilken roman har du sidst læst?

"For tiden læser jeg hovedsageligt digte og faglitteratur, men jeg er netop blevet færdig med Richard Powers 'The Overstory', som vandt Pultizer Prisen for fiktion i 2019. Jeg elsker dens ambitiøse brug af komposition: individuelle livshistorier, der formes af tidligere generationer og flettes sammen i den sidste halvdel af bogen. I hver af historierne har træer en rolle, og de er alle, især et af dem, vigtige hovedpersoner. Vi lærer en masse om ikke blot os selv som mennesker med vores fejl og følelser, men også om træerne som vores slægtninge. Powers sprog er vidunderligt levende, vidtrækkende og uforglemmeligt."

Hvem er din favoritforfatter? "Jeg foretrækker at tale om 'favoritbøger'. Bøger, der er blevet uundværlige, eller som jeg læser for at reflektere over noget. Men for at svare på spørgsmålet: jeg genbesøger flere forfattere. På polsk: Krystyna Milobedzka, hvis digte jeg har oversat til engelsk, og Ryszard Kapuscinski, hvis reportager lærer os at være mere opmærksomme på verden og medierne omkring os. På engelsk: bøger af alsidige, særligt innovative forfattere, som bevæger sig mellem genrer, f.eks. Anne Carson, Rosmarie Waldrop, Lydia Davis, Kathleen Jamie, Rebecca Solnit, John Berger, Barry Lopez, Geoff Dyer, W.G. Sebald (jeg kender hans værker i engelsk oversættelse). For at nævne et par skandinaviske forfattere: Inger Christensen, Hanne Bramness, Sven Lindquist."

Hvad er din favoritgenre? "Digte, særligt bøger med digte, der i sig selv er konceptuelle projekter, er ofte research-baserede og eksperimenterende i deres sproglige og formelle valg. Ud over Christensen kan jeg nævne endnu en dansk digter, nemlig Morten Søndergaard og hans 'Ordapotek'. Andre eksempler er: Anne Carsons Nox, Cole Swenson's bøger om glas, franske barokhaver eller vandring; Caroline Bergvall's 'Drift' om migration til havs; Jen Bervin's 'Silk Poems', der reflekterer over eksperimenter med flydende silke, der er sammenligneligt med menneskeligt kropsvæv."

Har du nogensinde opgivet en bog? "Ja, som alle andre læsere. Som forfatter har jeg indset, at det nemmeste for en læser er at stoppe med at læse. Dette er et tankevækkende fokuspunkt, da det opfordrer os forfattere til at respektere en læsers opmærksomhed. Naturligvis spiller forskellig menneskers smag en rolle, så det er forfriskende at vide, at der er bred vifte af stilarter og valg at træffe. Det er altid godt at prøve en bog, selvom det betyder, at vi kun læser de første 50 sider af den."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere? "Den polske reporter og fotograf Ilona Wisniewska, som bor i finmark, skrev den faglitterære bog 'Lud' om sit frivillige arbejde i Uummannaq's børnehjem som en måde at lære om Grønland. (På polsk betyder 'lud' 'folk' eller 'nation' og henleder desuden tankerne på 'is'). Jeg er sikker på, at hvis den var oversat til dansk, ville den have en stor læserskare. Alle John Berger's bøger er intellektuelle godbidder: til denne anledning vil jeg udvælge romanen 'Her, hvor vi mødes'."

Elzbieta Wójcik-Leese har netop startet English Creative Writing Club på Ordrup Bibliotek hver fjerde torsdag med start 27. februar kl. 19-21. Læs mere på genbib.dk.