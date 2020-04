Tyveri fra bil og færdselsuheld

Klokken 08.50 onsdag anmeldte en kvinde, at hendes bil, som havde holdt parkeret Richelieus Allé fra klokken 06.45 til 08.15, havde fået smadret den lille trekantede bagerste rude, og at der var blevet stjålet flere genstande fra bilen. Ved tidspunktet for anmeldelsen havde kvinden endnu ikke fået dannet sig et overblik over det stjålne. Anmelderen kunne desuden se, at minimum yderligere to biler på strækningen havde været udsat for det samme.