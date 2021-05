Se billedserie Tågen har endnu ikke lagt sig efter indbruddet i Optik Sandberg. På billedet ses også spaden, som blev brugt under indbruddet.

Tyvebande stjal for 150.000 kr. på under ét minut

I nat blev en næsten nyåbnet butik på Jægersborg Allé udsat for indbrud

Villabyerne - 10. maj 2021 kl. 11:58 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

En brosten ramte kl. 04.27 butiksruden i Optik Sandberg på Jægersborg Allé, hvilket satte både alarm og tågegenerator i gang. Alligevel lykkedes det to maskerede mænd at stjæle solbriller og brillestel for 150.000 kr. på under ét minut.

Det fortæller butiksejer Jan Sandberg, som var nede i butikken, otte minutter efter alarmen gik.

"Indbruddet var planlagt godt af professionelle. På overvågningskameraet kan vi se, at de kom i en grå BMW, hvor to maskerede mænd steg ud, mens en chauffør ventede i bilen. Først prøvede de at komme ind igennem bagdøren, men opgav. De fandt så viceværtens skovl og en brosten til at smadre butiksruden," fortæller han, som åbnede Optik Sandberg i december 2020 sammen med Dorthe Sandberg.

"Så det er noget af en velkomst," konstaterer Jan Sandberg.

Vred og frustreret I butikken er der, udover gitter ved døren, lamineret sikringsglas og alarmer, indstillet en tågegenerator, der sender tyk røg ud i butikken.

"Selvom vi har det hele, er det alligevel svært at sikre sig. Lige nu er jeg mest vred og frustreret, men der er ikke så meget at gøre ved det. Set med positive briller er jeg glad for, at de ikke nåede at smadre butikken mere, så vi kunne nå at feje glasskårene væk og holde åbent i dag," siger Jan Sandberg.

Butiksejeren har en opfordring til folk, som de næste par dage falder over lidt for gode tilbud på solbriller eller brillestel fra Dior, Gucci, Tom Ford, SALT og Ray Ban.

"Vær opmærksom på, at det kan være hælervarer fra vores butik."

