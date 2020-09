Se billedserie Popkulturens stærke kvinder bliver taget under behandling, når berlinske Katharina Arndt sætter pen til plastik og fortolker ikoniske kvinder. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Tysk provocateur gæster Strayfield Gallery på Strandvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tysk provocateur gæster Strayfield Gallery på Strandvejen

Ny udstilling på Strayfield Gallery præsenterer den berlinske billedkunstner Katharina Arndt, som med lak og pen rusker op i kvindebilledet

Villabyerne - 04. september 2020 kl. 15:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Katharina Arndt er kendt som en provokerende femme fatale i kunstverdenen, og hendes artistiske kommentar til samfundets seksualiserede syn på stærke kvinder bliver testet i en ny udstilling, som Kristian von Hornsleth har arrangeret for Strayfield Gallery på Strandvejen i Hellerup.

"Katharina er en gammel ven, som jeg også i 2014 arrangerede en meget velbesøgt udstilling med i København. Jeg ser en del ligheder mellem hendes og min måde at fortolke den fucked up forbrugskultur, som gennemsyrer vores samfund. Men hvor jeg selv meget gerne vil provokere en reaktion, så tager Katharina en mere subtil og undersøgende tilgang til sine værker. Det giver et herligt samspil mellem os, og jeg glæder mig helt personligt også til at få besøg af hende og brainstorme på ideer," fortæller Kristian von Hornsleth.

Køber selv kunsten Den danske provokunstner er ikke kun gammel ven af Katharina Arndt, men også kunde.

Kristian von Hornsleth har allerede købt en lang række af tyskerens tidligere værker og ser frem til selv at shoppe i de 20 helt nye værker i Strayfield Gallery.

Katharina Arndt udstiller sine nyproducerede værker under overskriften Faye Dunaway on Mondays. Formålet er at stille et knivskarpt fokus på fremstillingen af stærke, men seksualiserede, kvinder.

Det er Katharina Arndts måde at sætte fokus på konsumsamfundets syn på kvinder gennem popkulturen.

"Hendes kunst kan let tolkes som et feministisk oprør, men jeg tror ikke, at det er hendes tilgang til det. Det er ikke en ren kønsoprørsk eller MeToo-udstilling, hun har forberedt. Hun stiller sig bredt kritisk overfor enhver kommercialisering af vores liv, hvilket også gør hende så interessant. Udstillingen består både af store helvægs-værker, men også en lang række mindre og prisbillige værker fra 4.000 kroner," siger galleriejer ved Strayfield Gallery, Anders Munk.

Katharina Arndt er kendt for sine blyantstegninger af både berømte og berygtede mennesker som Hitler og Helle Thorning Schmidt som børn.

Denne gang er det dog stærke kvinder fra popkulturen, som tages under behandling.

jk