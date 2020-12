Tysk køkkenkvalitet på Ordrupvej

"Vi er den tredje forhandler i Danmark og dækker Nordsjælland og København. Vi har valgt Ordrup, fordi det er en god handelsgade i et område med et kvalitetsbevidst publikum," siger Lea Terp Nielsen.

"Classic er et prisbevidst køkkenkoncept, hvor du kan vælge mellem mange forskellige basisprodukter, der kan sættes sammen, lige som du ønsker. Systemat er et design­orienteret køkkenkoncept, hvor du kan skræddersy et luksuskøkken specifikt til dine egne behov og krav," forklarer Lea Terp Nielsen.

"Vi kommer gerne ud i kundens hjem og ser, hvad der er af muligheder, og vi står for opmåling, tegning og montering. Og hvis der undervejs skal væltes en væg, for at gøre drømmen om et nyt køkken til virkelighed, kan vi også klare det," siger Lea Terp Nielsen.