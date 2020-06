Se billedserie Tue Mantoni er tidligere CEO i Bang & Olufsen og motorcykelgiganten Triumph. I dag går han rådgivnings- og bestyrelsesvejen, hvor han bl.a. hjælper unge iværksættere med at udfolde og og udvikle deres virksomheder. Foto: Stine Trier Norden Foto: Stine Trier Norden

Erhvervsleder Tue Mantoni er på gaden med sin debutbog, hvor han rejser Danmark rundt for at finde svaret på, hvor og hvordan samspillet mellem velfærd og velstand får de bedste betingelser

For nogle år siden sad Tue Mantoni i et tehus uden for Shanghai med Jack Ma, grundlæggeren af Alibaba, der bedst kan beskrives som Kinas svar på Amazon.

Den hovedrige kinesiske erhvervsmand kiggede på danskeren og spurgte, "hvad er luksus for dig?"

Tue Mantoni tænkte sig om et kort øjeblik og svarede så: "at leve i et land, hvor der er lige muligheder for alle og hvor man kan drikke vandet af hanen."

Jack Ma kommenterede ikke på svaret, men at dømme efter hans ansigtsudtryk, kom ordene bag på ham.

"Han regnede vist med, at jeg ville svare noget i retning af at have sin egen helikopter, eje store huse og dyre biler og dens slags. Alt det, som betød noget herhjemme i 1980'erne og som kineserne nu dyrker i stor stil," smiler 45-årige Tue Mantoni, der selv har en fortid som direktør for Triumph Motorcycles og Bang & Olufsen, og som i dag sidder i bestyrelsen for en lang række danske iværksættervirksomheder.

Yuppietidens bling-bling- relikvier har ikke længere den store appel på moderne erhvervsledere, fortæller Charlottenlund-borgeren.

"I dag er der en ny generation af erhvervsfolk, der har en meget mere nuanceret forståelse af, hvad der skal til for at være en succes. Det, der giver dig anerkendelse i dag er, om du har nogle ideer, der kan skabe en bedre verden. Moderne erhvervsledere er mere samvittighedsfulde og samfundsorienterede end tidligere. Man føler og løfter et større ansvar i bestyrelseslokalerne, et ansvar, der rækker ud over blot at tjene penge. Jeg kender ikke nogen, der kun går op i dyre ure og dyre biler."

Hvordan hænger det sammen med de mange sager i de senere år på det, nogle kalder 'den grådige kapitalisme'? Gigantiske lønninger og aktiegevinster til nogle ganske få mennesker, når tidligere offentligt ejede virksomheder bliver overtaget af private investeringsfirmaer, f.eks. i forbindelse med salget af Nets?

"Der er ingen tvivl om, at de sager - og hele Danske Bank-skandalen - har efterladt dele af kapitalismen et meget forpjusket sted. Og jeg synes i høj grad, man kan spørge sig selv, hvorfor staten i det hele taget overrækker et statsejet monopol til en privat investeringsfond?

Men kapitalismen har ikke spillet fallit. Der er bare brug for en sofistikeret version af kapitalismen, hvor vi ikke lader globalismen få frit løb. Det, ved vi, fører til ulykker som Brexit og Trump, for så føler almindelige mennesker sig hægtet af. Vi har en mulighed for at udvikle kapitalismen, så alle får gavn af den. Så alle føler et ansvar for at kombinere den stærke velfærdsstat med det stærke erhvervsliv," siger Tue Mantoni.

Har fundet en balance Det ovenstående replikskifte med Jack Ma satte gang i en masse tanker hos Tue Mantoni, der besluttede sig for at finde svaret på, hvad der egentlig gør Danmark unikt på en roadtrip rundt i hele landet.

En rejse, hvor han mødte succesrige iværksættere som lakridskongen Johan Bülow, politikere som Tommy Ahlers og samfundstænkere som Tor Nørretranders.

"I løbet af turen blev det klart for mig, at luksus for os danskere ikke så meget handler om materielle værdier, men om vores velfærdssamfund: værdien af at kunne lade sine børn cykle i skole, få sig en solid uddannelse eller blive behandlet, hvis man bliver syg. Og den værdi, som det giver erhvervslivet. Jeg er overbevist om, at vi i Danmark har fundet en balance, som vi skal værne om og bygge videre på," siger Tue Mantoni, der på baggrund af sin danmarksturné netop har udsendt debat- og debutbogen 'Samfundskontrakten - en danmarksrejse på jagt efter fremtiden'.

Det er især de uskrevne regelsæt mellem samfundet og erhvervslivet, der interesserer ham.

"Coronakrisen har understreget behovet for en samfundskontrakt. Den har vist, hvor afhængige vi er af hinanden. Velfærden er dybt afhængig af et erhvervsliv, der kan finansiere den. Men erhvervslivet er også dybt afhængigt af velfærdssamfundet, bare se på alle hjælpepakkerne. Det er vigtigt, at vi kan stole på hinanden. Og det kræver, at danske virksomheder fremadrettet har endnu bedre adgang til talent, at innovation kan dyrkes frit, at spilleregler er transparente og til at stole på, samt at der også i erhvervslivet er plads til 'de skæve og de skøre'," siger Tue Mantoni.

Tue Mantoni - blå bog 45 år. Opvokset i Gentofte, hvor han gik på Rygaards Skole, svømmede i Gentofte Svømmeklub og spillede badminton i Gentofte Badmintonklub.

Uddannet Cand.Merc.Matematik på Copenhagen Business School.

Gift med Tine Mantoni, Ph.d. i Molekylær Biologi, som han har tre børn med. Familien bor i Charlottenlund.

Konsulent i McKinsey & Co. 1999-2003, adm. direktør for Triumph Motorcycles i England 2003-2010, adm. direktør for Bang & Olufsen 2011-2016.

Tue Mantoni - blå bog 45 år. Opvokset i Gentofte, hvor han gik på Rygaards Skole, svømmede i Gentofte Svømmeklub og spillede badminton i Gentofte Badmintonklub.

Uddannet Cand.Merc.Matematik på Copenhagen Business School.

Gift med Tine Mantoni, Ph.d. i Molekylær Biologi, som han har tre børn med. Familien bor i Charlottenlund.

Konsulent i McKinsey & Co. 1999-2003, adm. direktør for Triumph Motorcycles i England 2003-2010, adm. direktør for Bang & Olufsen 2011-2016.

I dag er han bestyrelsesformand i Lakrids by Bülow, Stine Goya og Dansk AM HUB, næstformand i bestyrelserne for Joe & The Juice og Soundboks samt bestyrelsesmedlem i GUBI og Vækstfonden.

Den handler om ånden i vores gensidige adfærd, ikke det skrevne ord. Virksomheder, der overholder den, får maksimal værdi og støtte af samfundet. Men brydes den, falder det hele til jorden.

"Bidrag til samfundskontrakten. Misbrug den ikke. Det er det helt korte budskab. Elevatortalen," lyder det fra Tue Mantoni.

Normalt hører man mest venstrefløjen tale om behovet for den stærke velfærdsstat, er du i virkeligheden skabskommunist?

"Nej, slet ikke," griner Tue Mantoni. "Jeg vil bare gerne bygge bro mellem erhvervslivet og samfundet. Velfærdsstaten og det stærke erhvervsliv er ikke hinandens modsætninger - de er hinandens forudsætninger. Alt for ofte i debatten beskrives begge sider unuanceret og skaber på den måde kunstige polariseringer."

Tal om dine helte Tue Mantonis bog er ikke tænkt som en erhvervsfaglig grundbog, men som et indblik i, hvad der skaber succes. Et indblik i, hvorfor velfærdssamfundet er lige så nødvendigt for erhvervslivet, som erhvervslivet er for velfærdssamfundet.

I bogen slutter han med at give et antal bud på, hvordan vi bedst bevarer og forstærker den danske samfundskontrakt i fremtiden:

"Inviter alle udlændinge, der kan og vil arbejde i Danmark. Bifald, at talent bliver betalt som fortjent. Husk, at man behøver ikke at være spekulant for at investere i virksomheder. Og sæt ansigt på dine erhvervshelte. Vi taler om sygeplejersken, der kæmper en hård kamp for at behandle corona-patienter, men vi taler ikke om revisoren, der knokler dag og nat for at skaffe hjælpen til ellers lukningstruede virksomheder.

Min drøm er, at de mennesker, som ikke er en del af dansk erhvervsliv, skal få en nysgerrighed og respekt for erhvervslivet, og at erhvervslivet til gengæld skal forstå, hvad der kræves for at fortjene den anerkendelse. Det er slet ikke så polariseret i virkeligheden," siger Tue Mantoni, der håber, at folk, der normalt ikke læser om erhvervslivet, vil læse hans bog.

Når der ikke er mere fokus på erhvervsheltene, som du kalder dem, hvad skyldes det så? Jantelov?

"Nej, det tror jeg sådan set ikke. Men der er nok en nervøsitet for at stå frem. Vi har ikke noget imod, at Caroline Wozniacki tjener mange penge på at spille tennis, men det er som om, at danskerne per definition synes, det er lidt suspekt, hvis man tjener mange penge som erhvervsleder. Danske erhvervsledere skal stå frem og fortælle de personlige historier, sætte ansigt på de mennesker, som kæmper og gør en forskel. Erhvervslivet er der også mennesker bag, men de gemmer sig ofte. Risikoen for at blive misforstået er mindre, hvis man selv stiller op."

Uddrag fra bogen 'Samfundskontrakten - en danmarksrejse på jagt efter fremtiden' "Samfundet leverer brændstoffet til dansk erhvervsliv i form af talent, infrastruktur, social sikkerhed og klare spilleregler, der gennemsyrer vores måde at lede og drive virksomheder på. Endnu vigtigere: Det danske samfund er et sted, hvor vi stoler på hinanden, kan færdes sikkert, engagerer os i foreningslivet, bidrager til fællesskaber og værdsætter en sund balance mellem arbejde og fritid. Det er frugtbar grund for et sundt og spirende erhvervsliv."