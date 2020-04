Lillesøster Filippa og storebror Noah går i 1. og 4. klasse på Ordrup Skole, hvor meget undervisning den næste tid bliver udendørs. Privatfoto

Trygge forældre: Vi er klar til at sende børnene afsted

Halvt så mange elever i klasserne, hyppig håndvask og færre timer i institutionen til de små. Gentoftes børn er på vej tilbage til en ny afsprittet hverdag, og det skal nok gå godt, mener flere forældre

15. april 2020

Tirsdag morgen efter påske skrev Villabyerne ud på sociale medier for at høre reaktioner fra forældre, der onsdag sender deres børn i institution eller skole. Én af dem, der skriver til os, er Martin Sejer Lützen, far til Noah i 4. klasse og Filippa i 1. klasse på Ordrup Skole:

"Det er jeg helt tryg ved," siger Martin Sejer Lützen, da vi ringer ham op:

"Ordrup Skole har udsendt kommunikation til os om, at eleverne kommer til at sidde i to klasselokaler. De skal vaske hænder hyppigt, og vi forældre må ikke gå ind på skolen," fortæller han:

"Vi har fået at vide, hvilken indgang børnene skal gå ind af, og en del af undervisningen kommer til at foregå udendørs."

Specielle retningslinjer Alt i alt oplever Martin Sejer Lützen, at der er godt styr på tingene på skolen, og både Filippa og Noah er klar til at komme afsted onsdag, selvom reglerne er specielle:

"De har ikke haft legeaftaler den sidste måned. De ved godt, at det er en lidt speciel tid lige nu," siger han og tilføjer, at han bestemt ikke deler den bekymring, andre forældre har udtrykt efter Mette Frederiksens udmelding inden påske om, at børneinstitutionerne er noget af det første, der åbner op trods coronavirus:

"Jeg har læst en del om, at børn ikke skulle være så udsatte for COVID-19, at de lettere skal kunne klare sygdommen," siger han og tilføjer, at de derhjemme generelt er ved godt helbred, så tanken om at de voksne bliver smittet heller ikke er så skræmmende for dem.

I det hele taget mener Martin Sejer Lützen, at Gentoftes forældre kan være godt tilfredse:

"Nu hører man mange skoler og kommuner, at de ikke kan være klar til at åbne i denne uge. Jeg er ret stolt af, at vi bor i en kommune, der er klar til at åbne skoler og institutioner op allerede første dag."

God kommunikation Også Betina Vejegård, der er sognepræst fra Helleruplund Kirke, er klar til at sende sin lille datter afsted. Anna er kun to år og skal tilbage til Børnehuset Højgården:

"Jeg har været så overrasket over, at pædagogen ringede til mig allerede få dage efter Mette Frederiksens udtalelse for at fortælle om deres opstart," siger Betina Vejegård, da vi ringer hende op, efter hun har kommenteret på Facebook:

"De ville høre til vores pasningsbehov i den første uge, og hvis der var spørgsmål over påsken fik jeg at vide, at jeg bare kunne ringe eller sms'e," fortæller en meget taknemmelig Betina Vejegård, der mener den gode kommunikation har været med til at skabe tryghed om opstarten:

"Jeg sender altså Anna trygt afsted. Jeg synes godt nok, at de har arbejdet hurtigt og været meget åbne om det hele," siger hun og på spørgsmålet om, hvorvidt hendes lille pige, der ikke kan forstå corona-situationen nu også vil få den fysiske omsorg, hun skal have i en tid, hvor der er fokus på at holde afstand, så er Betina Vejegård ikke i tvivl:

"Hvis mit barn falder og slår sig, så tager pædagogerne hende selvfølgelig op og trøster hende," siger hun, hvilket Børnehuset Højgården da også bekræfter, da Villabyerne ringer for at høre, om det nu også er sikkert.

Solidaritet At Betina Vejegård og hendes mand selv kan få corona nu, hvor Anna skal i vuggestue, er hun meget bevidst om:

"Vi tænker, at vi nok får det på et tidspunkt. Men vi er meget opmærksomme på ikke at ville tage det med videre til andre i vores job. Så når jeg som præst har små børn i vuggestue, så tager jeg ikke den, der tager på vagt på et hospital. Så underviser jeg konfirmanderne online i stedet for," fortæller Helleruplunds sognepræst, hvis datter Anna skal i vuggestue fra i dag, onsdag.

"Hun kommer nok afsted to tredjedele af tiden. Vi forældre må være lidt solidariske med hinanden og deles lidt om tiden. Så arbejder jeg efter det," fortæller hun.