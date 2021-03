Folkekirkens Nødhjælp havde i sidste uge landsindsamling. Valgerdur Hvidt Larsen fra Charlottenlund slog selv rekord og mener, nødhjælpsorganisationen har opnået et flot resultat, selvom det beløbsmæssigt ikke nærmer sig de foregående år, hvor de kunne gå fra dør til dør. Foto: Joachim Christensen

Trods lavt resultat: "Det er faktisk ret flot"

Villabyerne - 16. marts 2021 kl. 17:08 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Nødhjælpsorganisationer, der normalt går fra dør til dør for at samle penge ind til deres hjælpearbejde, har trange kår grundet coronavirus. De fysiske initiativer var også for Folkekirkens Nødhjælp erstattet af digitale, da de i sidste uge havde deres årlige landsindsamling.

4,2 millioner kroner blev doneret, og det er cirka det samme som sidste år, men noget mindre end de fem år før det, hvor resultatet var på over 10 millioner kroner.

For Valgerdur Hvidt Larsen, som Villabyerne i sidste uge talte med, der tager sig af de største donorer i Folkekirkens Nødhjælp og selv plejer at gå forrest med indsamlingsbøssen, var det alligevel en opløftende uge.

"Det er faktisk ret flot. Det viser, at vi står på et stærkt fundament af næstekærlighed, selvom det selvfølgelig ikke er det samme som at gå fra dør til dør," sagde hun, da hun gjorde status mandag.

"Mange har deltaget, og vi har fået et ekstra redskab i form af det digitale, så vi står stærkere til næste år," siger Valgerdur Hvidt Larsen, der fortæller, at hun selv slog sin egen rekord ved at samle 9.650 kroner ind til et godt formål.