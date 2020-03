Politiet har fået flere anmeldelser om tyverier i Gentofte i weekenden. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Tricktyve udgav sig for at være fra bagmandspolitiet

Tyve har været på spil flere steder i Gentofte i den forløbne weekend. På Nybrovej udgav to mænd sig for at være fra politiet. På Adolphsvej forsøgte et par at stjæle en brændeovn og i Hellerup forsvandt solbriller fra en bil i nattens mørke

Villabyerne - 09. marts 2020 kl. 15:12 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd og en kvinde mænd forsøgte muligvis at stjæle en brændeovn søndag eftermiddag,” skriver Nordsjællands Politi i søndagens politirapport fra 8. og 9. marts. De blev i hvert fald opdaget af husets beboer lige inden kvart over fire om eftermiddagen, da de var i færd med at skille brændeovnen ad, mens den stod i en indkørsel på Adolphsvej, hvor en fragtmand senere skulle hente den. Da beboeren konfronterede dem, stak de af. Om de forsætligt ønskede at stjæle den, eller blot troede, at den var sat ud til storskrald, melder historien ikke noget om, men signalementet af de formodede tyve går på to personer: En kvinde mellem 40 og 45 år, almindelig af bygning og mellem 160 og 165 centimeter høj. Og en mand på ca. 50 år, 180 cm. Høj og kraftig af bygning med mørkt hår og talte gebrokkent dansk.

Luk op vi er fra politiet På Nybrovej var der søndag eftermiddag to tricktyve på spil ved samme tidspunkt. Klokken fire ringede de på hos en 47-årig mand og blev under dække af, at de var fra bagmandspolitiet lukket ind i lejligheden. Her bad de manden om at udlevere kortoplysninger. De stjal også et kontantbeløb fra den 47-åriges pung, som lå i stuen.

Biltyv i Hellerup Om natten mellem lørdag og søndag fra omkring ved 1-tiden til 6.30 om morgenen blev en bil holdende på Lille Strandvej i Hellerup brudt op. Tyven eller tyvene stjal herefter et kreditkort og et par solbriller, inden de forsvandt under fuldmånen.