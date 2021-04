Tricktyve stjal sportstaske

Den 26-årige stod ved sin bil, da to mænd henvendte sig til ham og spurgte om vej til stationen. Den 26-årige gik ud mod vejen for at pege de to mænd i retning mod stationen, og da han kom tilbage til sin bil, var den taske, som han havde stillet fra sig væk. I tasken var der tøj, sko, et bælte, et ur samt et herrearmbånd.