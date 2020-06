Tricktyv stjal mobiltelefon

En tricktyv stjal søndag eftermiddag en mobiltelefon fra et kontor hos Kgs. Lyngby Tømrer og Snedkerfirma på Nybrovej.

Her kom en mand ind med en seddel, hvor der på spansk stod, at han søgte arbejde. Medarbejderen på stedet oplyste, at der ikke var noget arbejde at få, hvorefter manden forlod kontoret. Senere opdagede medarbejderen, at hans mobiltelefon var forsvundet fra kontoret.

Den mulige tricktyv beskrives som sydeuropæisk af udseende, 25-30 år, 170-175 cm høj og almindelig af bygning, brun i huden med kort, sort hår, skægstubbe.

Han havde en lys bluse og cowboybukser på samt et rødt tørklæde om halsen og talte spansk. Det oplyser Nordsjællands Politi.