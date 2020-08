Tricktyv på spil på Strandvejen

En tricktyv var mandag eftermiddag klokken 13.30 på spil ved Emmerys på Strandvejen i Hellerup, hvor en 17-årig kvinde fik stjålet sin mobiltelefon. Kvinden sad ved et bord, da en mand kom hen og lagde et stykke papir samtidig med, at han på gebrokkent engelsk spurgte om noget med nogle billetter. Pludselig løb manden fra stedet, og den 17-årige opdagede efterfølgende, at hendes telefon var blevet stjålet.