Tre partier ønsker, at der bliver lavet en ny undersøgelse af, hvor kommunen skal placere en ny svømmehal. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Tre partier tøver i opbakning til gammel beslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre partier tøver i opbakning til gammel beslutning

I 2019 stemte kommunalbestyrelsen for udvidelsen af Kildeskovshallen. Men SF, Enhedslisten og Radikale Venstre er i dag åbne for en anden placering af svømmehallen

Villabyerne - 08. september 2021 kl. 11:45 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Tilbage i 2018 blev politikerne præsenteret for en undersøgelse af rådgivningsfirmaet Niras, der skulle udarbejde fordele og ulemper ved enten at udvide Kildeskovshallen eller at bygge en ny svømmehal i Gentofte Sportspark.

Her blev det afgørende argument for kommunalbestyrelsen, at driftsomkostningerne blev væsentligt dyrere med en helt ny svømmehal i forhold til en udvidelse af den eksisterende svømmehal.

I 2019 blev det enstemmigt vedtaget at udvide Kildeskovshallen med et 50 meter bassin og to varmtvandsbassin for 150 mio. kr..

Siden måtte planerne i 2020 reduceres til at blive 25 meter bassin og et varmtvandbassin for 120 mio. kr. på grund af, at bygningerne og området er fredet.

I et debatindlæg til Villabyerne ærgrer formandsskabet for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, formand Anne Hjort (S) og næstformand Jesper Marcus (K) sig over den nye opblussede debat omkring udvidelsen af Kildeskovshallen.

"En gruppe borgere og politiske kolleger har på de sociale medier sået tvivl om kommunalbestyrelsens beslutning om at udvide Kildeskovshallen med et ekstra svømmebassin og et ekstra varmtvandsbassin. Det er ærgerligt - for der er rigtig gode argumenter for den nye svømmehals placering," skriver de.

De argumenterer for, at Kildeskovshallen er centralt placeret i kommunen, at de to nye bassiner vil skabe stor synergi med de eksisterende fem bassiner, samt styrke klublivet og det sociale samvær ved at være samlet.

"Driftsmæssigt er det også en klar fordel at placere de to nye bassiner i Kildeskovshallen, hvor der vil være væsentlige driftsbesparelser sammenlignet med en placering adskilt fra de eksisterende svømmebassiner i Kildeskovshallen. Det viser en analyse af vandkapaciteten, som rådgivningsfirmaet Niras udarbejdede i 2018," skriver de.

Tre partier sår tvivl om beslutning

Brigitta V. Rick (SF) var den eneste tilbage i 2019, som stillede sig op og argumenterede for at bygge en ny svømmehal i nærheden af Gentofte Sportspark, fortæller hun.

"Mit argument var blandt andet, at når børnene var i sportshallen, kunne forældre tage en svømmetur. Og så var det kun win win at have to svømmehaller i en svømmeglad kommune. Vi taler om en sportsgren med så mange brugere, der virkelig har brug for mere svømmekapacitet. Selvom driften ville være dyrere for to svømmehaller, så får man rigtig meget livskvalitet ud af det. Vi vil jo gerne have folk til at dyrke mere motion. Så må vi betale den pris, som det koster. Men da jeg ikke kunne få opbakning til mit forslag, indgik jeg et kompromis for at være med i samarbejdet," siger hun.

I dag er Brigitta V. Rick stadig ikke overbevist om, at udvidelsen af Kildeskovshallen er den bedste beslutning.

"Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter forfra. Inddrager den analyse, der allerede er lavet om vandkapaciteten, og laver en ny brugerundersøgelse af, hvad der er behov for, herunder om det er det rigtige sted at placere en svømmehal," siger hun.

Brigitta V. Rick vil denne gang ikke stå alene. Kristine Kryger fra Det Radikale Venstre vil også gerne undersøge, om en svømmehal ved Gentofte Sportspark giver mere kapacitet for pengene.

"I Det Radikale Venstre har vi hele tiden gjort det klart for de øvrige partier, at det for os handler om at få mest svømmekapacitet for pengene. Derfor står vi fast på, at det er vigtigt at træde et skridt tilbage og igen undersøge, om en alternativ placering i Gentofte Sportspark kunne give mere kapacitet for samme eller færre penge. Vi skal have åbnet op for analysen af, hvilken placering, der har flest fordele. Vi ønsker ikke at afskære os for at få et 50 meter bassin, som vil give langt flere skolebørn, fritidssvømmere og elitesvømmere mulighed for meget mere og bedre træning. Lad os tænke os rigtigt godt om, før vi sætter et nyt, dyrt byggeri i gang," siger hun.

Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem, Jeanne Toxværd, stemte også for udvidelsen af Kildeskovshallen, efter hun fik fremlagt, at driftsomkostningerne ville blive meget dyrere med en ny svømmehal i Gentofte Sporspark.

"Men jeg var grundlæggende tilhænger af at samle det oppe i sportsparken for at give flere tilbud til svømmere. Og med 50 meter bassiner giver det mulighed for at afholde internationale stævner," siger Jeanne Toxværd.

Hun er ærgerlig over, at debatten omkring udvidelsen af Kildeskovshallen kommer frem nu.

"I den periode, hvor vi debatterede forslaget, hørte jeg ikke fra nogle borgere, der var imod udvidelsen. Jeg ville have været så glad, hvis de havde kontaktet mig og fyldt mig med argumenter, som jeg kunne have bragt videre til kommunalbestyrelsen," siger hun, som heller ikke vil stå i vejen for en ny undersøgelse.

relaterede artikler

Kritik af planerne for Kildeskovshallen: Det er som at bygge en halv fodboldbane 08. september 2021 kl. 11:15