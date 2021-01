Tre mænd stak af med designerlampe og daybed

Tre mænd blev torsdag aften set køre væk fra en villa på Schimmelmannsvej i forbindelse med et indbrud klokken 22.54, hvor der blev stjålet en designerlampe samt en daybed, oplyser Nordsjællands Politi.

De tre mænd beskrives som danske og slanke af bygning og kørte i en stationcar. En patrulje kørte umiddelbart efter rundt i området for at lede efter mændene, dog uden at finde dem. jbl