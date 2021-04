Med Østre Landsrets ophævelse af referatforbuddet kan Villabyerne nu få lov at skrive om travmandens forsvar af anklagerne mod ham. Arkivfoto

Travmand tiltalt for voldtægter benægter alt: Her er hans version

Efter ophævelsen af referatforbuddet vendte Villabyerne tilbage til Retten i Lyngby for at følge de sidste retsmøder inden domsafsigelsen

15. april 2021

Retssagen mod den 56-årige mand fra Charlottenlund, som er tiltalt for seksualforbrydelser, voldtægtsforsøg, voldtægter og grov vold, er ved at nå sin afrunding.

Siden første retsmøde 2. marts 2021 har der været 33 personer forbi vidneskranken i Retten i Lyngby. I denne uge startede så ottende retsmøde, hvor sagens sidste 11 vidner var indkaldt. Anklager og forsvarer skal gøre sig klar til at procedere, før dommer og de to domsmænd skal afgøre sagens udfald og dom.

Men lad os først spole tiden tilbage. Det er dag to i retten, torsdag 4. marts 2021, og den tiltalte skal som den første i vidneskranken. Men inden han sætter sig i stolen, vælger dommer og domsmændene at nedlægge referatforbud efter ønske fra forsvareren, der mener, at pressens referat af travmandens og vidnernes forklaringer, kan være med til at påvirke de andre vidner i sagen. Ekstra Bladet og Villabyerne kærer afgørelsen til Østre Landsret, som vælger at ophæve forbuddet. Det gør det nu muligt for Villabyerne, at fortælle om den tiltaltes forsvar af anklagerne mod ham.

Benægter alt Travmanden, som bor i Gentofte Kommune med sin kone og datter, benægter at have seksuelt krænket en på det tidspunkt 17-årig pige, der som psykisk sårbar var i et mentorforløb hos ham. Og han benægter også anklagerne om to voldtægtsforsøg på et hotelværelse under en arbejdsrelateret weekendtur til Paris.

"Jeg ved ikke, hvorfor hun siger det. Måske fordi jeg sagde, at hun ikke kunne blive travtræner. Jeg kunne ikke indfri hendes drømme, og jeg har gjort hende ked af det, og derfor er hun kommet med de her beskyldninger. Jeg ringede og sagde til hendes mor, at hvis hun virkede oprevet, var det derfor," fortæller han til anklager Carina Erdogan, der spørger, hvorfor han ikke havde fortalt til sin kone, at han var rejst med pigen til Paris.

"Der var knas på tråden derhjemme," forklarer han.

Politiet har gennemgået travmandens mobil, hvor han under opholdet i Paris får flere beskeder fra sin kone, der korrekt mistænker ham for at have taget den 17-årige pige med.

"Skal du selv fortælle mig, hvem der er med i Paris, eller skal jeg selv gå ned i stalden i morgen og finde ud af det. Du skjuler så meget for mig," skriver hun, mens andre sms'er påpeger, at han er meget nede i stalden med "Din (pigens navn)".

"Jeg har et vist generalieblad med damebekendtskaber. Det kender min kone til. Derfor er det nærliggende for hende, når vi har problemer derhjemme, at hun bekymrer sig. Men det havde hun ingen grund til," fortæller den tiltalte.

Anklageren spørger undervejs i vidneafhøringen ind til værelset på hotellet. Da de to kommer sent frem, er deres værelse med to køjesenge blevet ændret til et værelse med dobbeltseng.

"Jeg spørger (pigens navn), om det er et problem, men det er det ikke," forklarer travmanden.

Anklager Carina Erdogan spørger ind til, hvorfor det kun er den 17-årige pige og hendes mor, som kender til turen.

"Det er meget attraktivt og et skulderklap at få det tilbudt, så det kan også skabe splid, derfor går jeg stille med det," forklarer han.

Alene i stalden Den 17-årige pige, der er psykisk sårbar, kom en uge i erhverspraktik hos travmanden. Hendes mor havde aldrig oplevet sin datter så glad og tilfreds, og efter aftale med pigens kommune får hun lov at komme to dage om ugen, og efter 9. klasse bliver det udvidet til fem dage.

Er du nogensinde alene med hende i stalden?, spørger anklageren med henvisning til, at han er tiltalt for 70 gange at have stukket en finger op i pigens vagina og tungekysset hende.

"Yderst sjældent, men det hænder. Alenetid foregår, når vi træner hesten i en halv time. Det er svært, at de her ting skal kunne være sket, fordi der hele tiden kommer folk ind i stalden. Smeden, dyrlægen, hesteejere og besøgende," forklarede han

Forsvarer Christian Kirk Zøllner får travmanden til at uddybe, hvornår den 17-årige pige kunne have været alene med ham. Med en arbejdsuge på 60 timer, hvor han pendler mellem flere steder, skønner travmanden selv, at de højest har været alene i stalden 20 gange.

"Almindeligt seksuelt forhold"

Travmanden er også tiltalt for tre voldtægter begået mod en anden 17-årig pige tilbage i 2008 og 2009.

Pigen kom som frivillig i stalden på en gård i Nordsjælland et par gange om ugen. Ifølge pigen har travmanden voldtaget hende tre gange. Det billede kan han ikke genkende.

"Jeg er dybt rystet over hendes forklaring. Vi havde et almindeligt seksuelt forhold, hvor vi mødtes hjemme hos mig og havde sex. Det skete 8-10 gange, men det var ikke et kæresteforhold," fortæller han i vidneskranken.

Ifølge den 17-årige pige skete sidste voldtægt under en staldfest. Her trak han hende væk og voldtog hende i en hesteboks. Hun har selv forklaret, at hun var så beruset, at hun ikke kunne modsætte sig handlingen. Travmandens fortælling er derimod, at hun blev så fuld under staldfesten, at han sendte hende hjem i en taxa, som han betalte.

Forsvarer stiller et opfølgende spørgsmål, om hun fortsat kom i stalden efter festen?

"Ja, flere gange om ugen. (Pigens navn) var altid meget glad og meget flirtende over for mig, men det lå aldrig i kortene, at vi skulle være kærester," forklarer han.

Mange stormfulde forhold På retslisten over vidner er flere tidligere kærester og bekendtskaber. Stormfulde forhold med ulykkelige afslutninger, er travmandens egne ord.

En af de relationer er forholdet til en kvinde i starten af tyverne, der også kom frivilligt på gården i Nordsjælland.

"Det udvikler sig til et kæresteforhold, men vi har jævnligt skænderier i forhold til hestene, men det var aldrig fysisk, kun verbalt," forklarer han, som i anklageskriftet er tiltalt for at have skubbet hende hårdt ind i væggen, hvor hun med ryggen ramte en knagerække. At have kastet en mobiltelefon i ansigtet på hende og at have slået hende i hovedet med en fem liters vitamindunk fyldt med småsten.

Travmanden kan kun genkende det sidste punkt, men forsvarer sig med, at det var et uheld under træning af en hest, hvor han i frustration kom til at ramme hende i stedet for hesten.

Usaglig sagsbehandling Sidste punkt i anklageskriftet drejer sig om vold mod hans nuværende kone. Også her benægter han alle anklager om at have rusket, slået, skubbet, kastet en genstand eller taget kvælertag på hende.

I december 2019 tager hans kone i en længere periode hjem med sin datter til sin far i Jylland. Vidner har set, at hun på det tidspunkt har en flænge over sit ene øje.

"På en blæsende tankstation i Jylland får hun en dør i hovedet," forklarer travmanden på anklagerens sidste spørgsmål.

Forsvarer Christian Kirk Zøllner har inden vidneafhøringen protesteret, at hans klient har været udsat for en usaglig sagsbehandling, hvor man har gennemgået samtlige kvinder og parforhold.

"Politiet har ikke kunnet finde et vidne til nogle af anklagepunkterne," siger forsvareren.

Sidste vidner i skranken Over syv retsmøder har 33 personer været i vidneskranken for at belyse sagens anklagepunkter. På dette ottende og første efter referatforbuddet er blevet ophævet, skal de sidste 11 vidner forbi retten.

Den første er en kvinde, der arbejdede som frivillig i stalden, og som var med til sommerfesten, hvor travmanden er anklaget for at have voldtaget en 17-årig pige i en hesteboks.

"(Pigens navn) og (Travmanden) mangler under festen. Da jeg går rundt, møder jeg en, som siger, at jeg ikke skal gå derop, da (pigens navn) blev ordnet af (Travmanden) inde i boksen. Jeg har intet udestående med (travmanden). Han var flink og passede på mig. Han rendte lidt rundt med de små piger, hvilket for mig var lidt mærkeligt. Det var mit indtryk, at det gør de fleste trænere, fordi de små tøser ser meget op til dem," forklarer hun.

Et andet vidne fortalte om forholdet til den kvinde, som anklager travmanden for tre tilfælde af voldelige overfald.

"Hun var meget forgabt i ham, men også tit ked af det, når han havde været sammen med en anden. Det var store følelser. Hun fortalte mig på et tidspunkt, at han havde kylet en mobil i hovedet på hende. Der var mange unge hestepiger derude, og han er en feteret travmand. Så der var rygter om mange forhold, men han har holdt dem hemmeligt. Jeg har aldrig set ham kysse eller kramme med (pigens navn) eller andre," fortæller hun.

Tre andre indkaldte vidner var forbi og bekræfte, at den forurettede kvinde havde fortalt dem, at den tiltalte havde givet hende et blåt øje med en vitamindunk. Et vidne fortæller, at hun havde opfordret hende til at anmelde det til politiet.

"Da hun fortalte mig, hun var blevet skubbet ind i væggen, at han kaldte hende værdiløs, og at det var ham og ikke en hest, som havde givet hende et blåt øje, opfordrede jeg hende til, at hun skulle komme væk derfra, men hun kunne ikke forlade hestene," fortæller hun.

Far: Jeg blev rystet og gal Også kvindens far kommer i vidneskranken, Han fortæller, at hans datter i starten var lykkelig på gården, men efter nogle år bliver trist og ked af det, indtil hun finder arbejde i en anden stald. Først år efter fortæller hun om de fire gange, hun er blevet overfaldet af (travmanden).

"Jeg blev rystet og gal. Hun bebrejder sig selv, da denne sag kom frem, at hun ikke meldte det, da hun kunne have reddet nogle andre piger fra at opleve de samme ubehageligheder. Hun føler en skyld over ikke at have råbt op om det," fortæller faren, som også har en tilknytning til travbanen.

Eftermiddagens vidner drejer sig om flængen over konens øje i december 2019. Her bekræfter både konens veninde, far og stedmor, at flængen var opstået, da en bildør blæste op i hende.

Dagens sidste vidne er en ven gennem 35 år til travmanden, som har boet i udlandet de seneste 13 år.

"Har du kendt til, at han skulle være voldelig eller have voldtaget kvinder?", spurgte forsvareren.

"Nej", faldt svaret prompte.

Næste retsmøde er onsdag 14. april.

Både den tiltalte og de forurettede er beskyttet af et navneforbud i sagen.

