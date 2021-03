Travmand tiltalt for flere voldtægter: Kræver fuld frifindelse

Anklageskriftet

I april 2020 bliver en 55-årig mand fra Charlottenlund sigtet og varetægtsfængslet for grove seksuelle forbrydelser mod flere kvinder. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.



Manden har tilknytning til Charlottenlund Travbane, hvor flere af de seksuelle forbrydelser angiveligt er begået.



I perioden fra 1. juli 2019 til 20. december 2019 er han tiltalt for at have udnyttet en dengang 17-årig psykisk sårbar pige, som han var mentor og træner for. På næsten daglig basis har han ifølge anklageskriftet befølt pigens bryster, baller og kønsdele og har angiveligt mindst 70 gange stukket en finger op i pigen og tungekysset hende. Han er også tiltalt for to voldtægtsforsøg mod samme pige, der begge fandt sted under et ophold på et parisisk hotel. Da den lamslåede pige stivnede i kroppen, kunne han ikke gennemføre et samleje, men i stedet fortsatte han på anden vis indtil udløsning.



I efteråret 2014 og i sommeren 2015 skulle han angiveligt have krænket en piges blufærdighed, som på det tidspunkt var under 15 år og i praktikophold i hans stalde ved Charlottenlund Travbane. Angiveligt skulle han have klappet hende i numsen og strøget sin hånd ned langs hendes ryg og videre ned til numsen, samt nulret pigens numse, arme og ryg.



Det fremgår af anklageskriftet, at den 56-årige mand også er tiltalt for en lang række tilfælde af vold og grov vold mod kvinder. Han blev dog på første retsmøde i sagen frifundet for fire af tiltalepunkterne på grund af forældelse, da hændelserne ligger mellem 10 og 20 år tilbage i tiden.



Manden er tiltalt for at have slået, rusket eller skubbet til en kvinde, så hun pådrog sig skader på det ene håndled, og for at kaste en genstand i hovedet på hende og tage kvælertag på hende, mens deres fælles barn var til stede.