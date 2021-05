Artiklen: Travmand frikendt for voldtægter: Her er den opsigtsvækkende dom

Retten har talt. Efter 13 måneders varetægtsfængsling går den 56-årige mand fra Charlottenlund fri af alle anklager om voldtægt, fordi der ikke var bevisbyrde for, at det var foregået ved vold eller trusler om vold.

Han blev derimod idømt 1 år og 6 måneders fængsel for at have begået 40 blufærdighedskrænkelser mod den 17-årige psykisk sårbare pige, han havde været mentor og træner for. Samt dømt for grov vold begået mod en anden kvinde, som han havde kastet en vitamindunk i hovedet på.

Eftersom han har siddet varetægtsfængslet i 13 måneder, kunne han forlade Retten ved Lyngby som en fri mand.

Den 56-årige mand fra Charlottenlund blev i april 2020 sigtet for vold og grove seksuelle forbrydelser mod flere kvinder og har siddet varetægtsfængslet lige siden. Flere af de seksuelle forbrydelser skulle angiveligt være begået på Charlottelund Travbane, som manden har tilknytning til.

