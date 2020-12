Det var her på Charlottenlund Travbane, at 'Travmanden' angiveligt begik mange af sine seksuelle forbrydelser. Arkivfoto

Travmand er tiltalt for både voldtægter og vold

Manden, der er tiltalt for over 70 seksualforbrydelser mod ung kvinde samt for tre voldtægter mod en anden kvinde, er også tiltalt for adskillige tilfælde af vold og grov vold mod andre kvinder

23. december 2020

Den 56-årige mand fra Charlottenlund, der i april blev sigtet for grove seksuelle forbrydelser mod flere kvinder og har siddet fængslet lige siden, er nu blevet tiltalt og skal for retten. Sagen begynder 2. marts som en nævningesag, og der er foreløbig aftalt 13 retsmøder, oplyser Nordsjællands Politi.

Villabyerne har fået aktindsigt i det fem sider lange anklageskrift.

Her fremgår det, at manden ikke alene er tiltalt for blufærdighedskrænkelser, voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, forsøg på voldtægt og voldtægt, men også en lang række tilfælde af vold samt legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter. Alle voldstilfælde er begået mod kvinder.

Udnyttede sårbar pige Manden, der har en tilknytning til Charlottenlund Travbane, er bl.a. tiltalt for i perioden fra 1. juli 2019 til 20. december 2019 på og omkring travbanen - næsten på daglig basis - at have befølt en dengang 17-årig pige på bryster, baller og hendes kønsdele, lige som han mindst 70 gange angiveligt har stukket en finger op i hende og tungekysset hende.

Pigen er psykisk sårbar, så den 56-årige mand, der var hendes mentor og træner, har udnyttet hendes tilstand, vurderer anklagemyndigheden. Pigen har ganske enkelt ikke været i stand til at modsætte sig hans handlinger.

Den 56-årige mand er også tiltalt for to forsøg på voldtægt mod pigen, der begge fandt sted under et ophold på et parisisk hotel i dagene mellem den 30. november 2019 og 2. december 2019.

Her forsøgte manden angiveligt at gennemføre et samleje med pigen, men det mislykkedes, da den lamslåede pige stivnede i kroppen.

Tre voldtægter Manden er også tiltalt for tre voldtægter mod en anden kvinde tilbage i 2008.

I det første tilfælde inviterede den tiltalte kvinden med op i sin lejlighed under påskud af at skulle hente noget.

Da hun ventede i gangen, kom han pludselig ud fra køkkenet, tog fat i hende og vendte hende om, så hun stod med ansigtet mod væggen. Mens han fastholdt hende, tiltvang han sig samleje med hende bagfra, fremgår det af anklageskriftet,

Samme kvinde blev angiveligt udsat for en voldtægt en sen aftentime på en bænk ved Søerne i København, hvor han gennemførte et samleje til trods for, at kvinden flere gange sagde nej og at hun ikke ville.

Tredje tilfælde af voldtægt fandt angiveligt sted ved en staldfest på en gård i Helsingør, hvor manden trak kvinden væk fra festen og hen i en hesteboks, hvor han tiltvang sig samleje med hende, mens hun lå på ryggen. Kvinden var ude af stand til at modsætte sig handlingen, fordi hun var stærkt beruset.

Krænkede blufærdighed Det fremgår af anklageskriftet, at den tiltalte tilbage i efteråret 2014 og og i sommeren 2015 også gentagne gange skal have krænket blufærdigheden hos en pige, der dengang var under 15 år.

Pigen, der var i et praktikophold hos manden i hans stalde ved Charlottenlund Travbane, blev angiveligt klappet i numsen, og den tiltalte strøg sin hånd ned langs hendes ryg og videre til numsen, og han nulrede hendes numse, arme og ryg.

Mange tilfælde af vold Det fremgår af anklageskriftet, at den 56-årige mand også er tiltalt for en lang række tilfælde af vold og grov vold mod kvinder. Han er bl.a. tiltalt for på nytårsaften i 2000 at have presset en kvinde op mod væggen og slået hende med flad hånd.

Han er også tiltalt for i 2003 at have skubbet sin daværende kæreste ind i et bord og kommode og taget kvælertag på hende. Ved flere lejligheder han også enten givet lussinger eller kastet ting efter hende.

Manden er også tiltalt for at have truet en kvinde med, at "han ville hænge hende i en krog i loftet", mens han gik rundt om det bord, hun skrækslagen gente sig under.

Samme kvinde fik et hårdt knytnæveslag i ansigtet og blev skubbet, rusket og fastholdt ved flere lejligheder, og han kørte på et tidspunkt også en trillebør ind i hendes ben.

Den 56-årige mand er også tiltalt for at have tæsket en kvinde, der forsøgte at stikke af fra ham ved opkørslen til Bernstorffsvej fra Lyngbyvejen. Her blev hun kastet ind i buske og krat, hvor han fastholdt hende, mens han slog hende flere gange.

Den grove vold, det der hedder legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, er manden tiltalt for flere tilfælde af. Han har angiveligt i 2010 skubbet en kvinde så hårdt ind i en væg, at hendes ryg ramte en knagerække, han har i 2011 kastet en mobiltelefon i ansigtet på en kvinde på en meters afstand, og han har i 2011 slået en kvinde i hovedet med en stor 3 eller 5 liters vitamindunk fyldt med småsten.

Endelig er manden også tiltalt for at have slået, rusket eller skubbet til en kvinde, så hun pådrog sig skader på det ene håndled, og han har angiveligt både kastet en genstand i hovedet på hende og taget kvælertag på hende, mens deres fælles barn var til stede.

Nægter sig skyldig Den 56-årige mand har siddet varetægtsfængslet i otte måneder. I det første lange stykke tid lod han sig ad flere omgange frivilligt fristforlænge, men siden begyndelsen af september er hans varetægtsfængsling blevet forlænget ved lukkede retsmøder.

Det skete senest torsdag den 17. december, hvor hans varetægtsfængsling blev forlænget, indtil der falder dom i sagen, oplyser Nordsjællands Politi.

Ved det oprindelige grundlovsforhør, der ved Retten i Lyngby blev ført bag lukkede døre på anklagemyndighedens begæring, nægtede den dengang 55-årige mand sig skyldig i alle sigtelser.

Såvel den tiltalte mand som alle de forurettede kvinder i sagen er beskyttet af et navneforbud.

