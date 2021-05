Foad Agh har åbnet ny frisørsalon på Gentoftegade 94. Foto: Kathrine Albrechtsen

Travl gade får glæde af ny frisør

I mange år havde Østerbro glæde af hans kunnen med saks. Nu får Gentoftes borgere fornøjelsen

Villabyerne - 10. maj 2021 kl. 06:01 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

På Gentoftegade 94 står frisør Foad Agh klar med saks og trimmer.

Interessen for frisørfaget var ellers lidt af en tilfældighed for Foad Agh, som kom til Danmark fra Iran som politisk flygtning i 2002. Imens han gik ledig, valgte han to dage om ugen at komme i aktivering hos en frisør, og her blev interessen for de bløde lokker tændt.

I 2007 blev Foad Agh færdig­uddannet fra Københavns Frisørskole. Først havde han sin egen frisørsalon på Østerbro i seks år, for siden at arbejde for andre.

"Men jeg kan bedst lide at være min egen chef," siger han og smiler fra en af de to frisørstole, som står i hans nyåbnede salon.

"Jeg ville gerne til Gentofte, fordi det er et mere roligt område," siger han.

Foad Agh glæder sig til at møde sine nye kunder.

"Det bedste ved at være frisør er de mennesker, jeg møder. Og så kan jeg godt lide ved mit arbejde, at jeg sørger for, at kunderne ser godt ud, når de forlader salonen," siger han.