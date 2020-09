Travbanen aflyser Den Islandske Dag

Grundet situationen vedrørende Covid-19 har man besluttet sig for at aflyse Den Islandske Dag, der skulle have fundet sted på Charlottenlund Travbane 8. november.

"Jeg håber virkelig, at den kan gennemføres på et senere tidspunkt. Lige nu er det hele desværre uvist, og det er derfor bedre ikke at fastsætte en ny dato," lyder det fra Sascha Hildebrandt Rosenfeldt.