Trav: Copenhagen Cup uden publikum

Efter blot fire år som professionel travtræner og -kusk får 29-årige Jeppe Rask fra Stoholm søndag eftermiddag æren af at repræsentere Danmark i det internationale storløb Copenhagen Cup. På Charlottenlund Travbane skal Jeppe Rask og staldens stjerne Apapmand dyste mod otte supertravere fra seks forskellige lande om en præmiesum på 500.000 kr.

Det skriver Dansk Hestevæddeløb i en pressemeddelelse.

Lykkes det den danske ekvipage at vinde Copenhagen Cup, vil det være en vaskeægte sensation. Godt nok imponerede Apapmand voldsomt i sæsondebuten, men blandt konkurrenterne er den italienske verdensmester, Zacon Gio, der ikke har tabt et løb siden 2018.

En stolt Jeppe Rask betegner det som en unik mulighed, men alligevel vil det føles lidt tomt. Som følge af Corona-restriktioner afvikles Copenhagen Cup nemlig for første gang nogensinde helt uden tilskuere.

»Vi har en rigtig god hest, og valgte at slå til, da vi fik muligheden. Det er stort både for os og ejerkredsen, som er en kæmpestor anpartsstald med mange hundrede medlemmer. Men selvfølgelig er det ærgerligt, at de ikke kan være til stede. Det lægger lidt en dæmper på det, og det bliver underligt at køre Copenhagen Cup uden tilskuere, fastslår Jeppe Rask.«