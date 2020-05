Se billedserie Instruktør og indehaver af Well-come Fitness, Sofie Hildebrandt, styrer tropperne med hård hånd. Foto: Signe Steffensen

Træningscenter under åben himmel ved Waterfront

Well-come Fitness & Spa er som så mange andre ramt af coronakrisen. Det har i bogstaveligste forstand fået dem til at at tænke ud af boksen, så nu er der opsat en række containere med træningsudstyr på havnekajen

Villabyerne - 29. maj 2020 kl. 08:27 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver grinet og pjattet. De kække bemærkninger flyver rundt. Enkelte af morgenens holddeltagere klager lidt over ømhed.

Første træning efter corona-nedlukning var mandag, og det har sat sine spor hos nogle af holdedeltagerne.

For instruktør og indehaver af Well-come Fitness & Spa, Sofie Hildebrandt, har ikke holdt sig tilbage. Og de elsker hende for det. Selv når hun råber af dem, når tempoet går ned, fordi baller, ben og arme syrer til.

Normalt har hun tre hold om ugen typisk med 35 deltagere, men nu må hun nøjes med et lille eksklusivt hold på ni.

"Det er den hårde kerne, der er her," siger hun og smiler.

Det forsøger holddeltagerne også, så godt de kan, til ære for fotografen, men lunges, burpees, englehop og squats sætter efterhånden sine spor på dagens deltagere.

Trods trængslerne er de lykkelige. De har savnet deres træning, og det er ikke alle, der har været lige gode til at holde formen ved lige selv.

"Vores medlemmer er helt vilde for at komme i gang. De har virkelig været søde og støttet os de seneste måneder," siger Sofie Hildebrandt, der ikke lægger skjul på, at det har været meget trist at gå rundt i de tomme træningslokaler nærmest alene.

Og da det endnu er uvist, hvornår centret kan åbne igen, så har de udenfor ved havnekajen etableret et midlertidigt træningsområde.

Centrets personlige trænere må nemlig gerne undervise, og fysioterapeuterne er også tilbage på arbejde. Så en del af centrets træningsudstyr er nu tilgængeligt i en række store containere, og der er også opsat en boksering. Samtidig er der oprettet små hold med max 9 personer. Udover puls og styrketræning, som Sofie Hildebrandt står for denne morgen, så er der også yoga.

Så selvom Sofie Hildebrandt i den grad savner centret, så glæder hun sig over den fede stemning, der er opstået omkring de udendørs træningsfaciliteter. Og til trods for, at hun ikke er nogen outdoor person, hvis hun selv skal sige det, så er det ikke så skidt et alternativ at undervise på kanten af havnebassinet i Tuborg Havn, sådan en forårsmorgen, hvor vejret viser sig fra sin bedste side,

Klar til genåbning Hanne Bousager Larsen er adm. direktør i Well-come Fitness & Spa. Det er hende, der har stået for alt det logistiske i forbindelse med nedlukningen. Nogle behandlere har kunnet arbejde den seneste måned, mens mange af trænerne og det administrative personale er sendt hjem.

Samlet set er der godt 150 ansatte i teamet, der tæller holdundervisere, personlige trænere, fysioterapeuter, osteopater, spabehandlere og receptionister. Nogle er ansatte og andre selvstændige.

De seneste meldinger fra regeringen har givet anledning til forsigtig optimisme hos Hanne Bousager Larsen, der håber, at træningscentret snart vil summe af liv igen.

I første omgang lød meldingen at fitnesscentrene først kunne genåbne til august, men nu håber hun, at de måske kan komme med i næste runde og muligvis allerede få lov til invitere medlemmerne indenfor til juli.

"Vi er klar til at overholde alle de retningslinjer, der måtte komme, for at sikre trygge og sikre rammer for både medlemmer og personalet," siger hun.

I mellemtiden fortsætter Sofie Hildebrandt med at holde gejsten oppe hos holddeltagerne på kajen, og med kun ni deltagere på holdet er det svært at gemme sig i mængden.