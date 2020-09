Se billedserie Eva Nadelmann Haahr (tv.) og hendes svigerinde Line Nadelmann har passet huset under hele coronakrisen. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Trængt hoteldirektør:- Er der virkelig ikke en ansvarlig politiker, der vågner af sin Tornerose-søvn? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trængt hoteldirektør:- Er der virkelig ikke en ansvarlig politiker, der vågner af sin Tornerose-søvn?

Gentoftes fire hoteller er hårdt mærkede efter en langvarig coronakrise. Direktøren for Hellerup Parkhotel efterlyser politisk handling nu, inden konkurserne melder sig. Han ønsker bl.a. en momsfritagelse, så længe turisterne fra de store lande bliver væk

Villabyerne - 09. september 2020 kl. 11:45 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

70-årige Ole Andersen arbejder i øjeblikket fra kl. 05.30 om morgenen til langt ud på de små timer. Han er blevet en altmuligmand på Hellerup Parkhotel, som han har ejet i tyve år.

"Jeg har måttet fyre min hotelchef, så jeg driver selv det hele nu. Alt, hvad der handler om regnskab, markedsføring, indkøb. Men også servering af morgenmad, feje gården og vanding af blomsterne tager jeg mig af," smiler manden, der adskillige gange har vundet prisen for bedste business-hotel med sit hotel på Strandvejen 203.

I slutningen af februar havde Ole Andersen egentlig gjort klart til et salg af hotellet, der tæller 71 værelser. Et liv som velhavende pensionist lå lige foran ham, men så trak køberne sig. Kun få dage før coronakrisen ramte branchen som et missil. Midt i skibet.

Fra 11. marts til 11. maj lukkede han Hellerup Parkhotel, og da han genåbnede, var de 25 ansatte reduceret til syv ansatte.

"Vi står i en historisk vanskelig situation. Vi har fået noget gennem regeringens hjælpepakker, men den her krise har kostet os ufattelige summer. Før var vi vant til en belægningsprocent på typisk 100 på hverdage og 50 i weekenderne, men vi har lige som alle andre i branchen måttet omstille os til helt nye tider. Vi har måske haft en belægningsprocent på højst 30 i de seneste fire måneder. Vi er i gang med at omstille os fra at være et businesshotel til at blive et leisurehotel - nu går vi efter bilturister fra Jylland - men den omstilling tager tid," siger Ole Andersen.

Hoteldirektøren har et nødråb til landets politikere.

"Klokken er to minutter i 12. Er der virkelig ikke en ansvarlig politiker, der vågner af sin Tornerose-søvn? Turisme er et af Danmarks største erhverv, men vi bliver ikke behandlet sådan. Nu skal man beslutte sig for, om man vil have turisme i Danmark eller ej? Vi skal sidestilles med vores omkringliggende lande for overhovedet at kunne konkurrere. Som et absolut minimum bør vi få den momsdifferentiering, vi har snakket om i mange år. Men faktisk burde vi fritages helt for moms, så længe turisterne fra de store lande - Kina, USA og England - bliver væk."

Ifølge Ole Andersen er det et stort problem, at hotelbranchen er splittet.

"Turisme er et af Danmarks største erhverv, men vi bliver ikke behandlet sådan. Nu skal man beslutte sig for, om man vil have turisme i Danmark eller ej?"





Ole Andersen, direktør på Hellerup Parkhotel "Branchen er delt i to. 40 procent af hotellerne er i Dansk Erhverv og 60 procent i Horesta. Vi må og skal tale med én tunge. Organisationerne må samles om fælles holdninger, før politikerne tager os alvorligt," lyder det fra direktøren på Hellerup Parkhotel.

Hvis ikke branchen får hjælp, er Ole Andersen ikke i tvivl om, hvad der vil ske.

"Det er nu, hvor regeringens hjælpepakker løber ud (med udgangen af august, red.), at konkurserne begynder at tikke ind. Det er min vurdering, at halvdelen af landets hoteller er i akut fare for at lukke."

"Vi har skullet kæmpe de sidste par år for at at drive hotel, og så kommer coronakrisen. Men vi er her stadig, og vi kæmper stadig!"





Eva Nadelmann Haahr, direktør på Skovshoved Hotel Røde tal på bundlinjen Hos Skovshoved Hotel kradser krisen også hårdt. Før coronakrisen indtraf, var direktør Eva Nadelmann Haahr nået frem til den konklusion, at hotellet med sin kapacitet på kun 22 værelser ikke har nok kritisk masse til at dække de faste omkostninger. Der var derfor planer om at udvide med cirka 20 værelser i baghuset, men de planer er ikke hjulpet på vej af coronakrisen. De er udskudt på ubestemt tid.

"Vi har ikke haft lukket på noget tidspunkt, for vi har prioriteret at holde øje med huset og servicere de gæster, der trods corona stadig havde brug for et hotel. Men marts-april-maj var jo helt i bund, og vi sendte alle vores medarbejdere hjem på lønkompensation. Lidt efter lidt har vi kaldt dem tilbage, for sommeren har faktisk været bedre, end vi kunne have frygtet. Vi har haft en del danskere fra udlandet, bl.a. en dame fra Schweiz, der gerne ville være tæt på sin familie. Vi har også haft en jysk håndværker, der normalt bor hos sin gamle mor, når han arbejder på Sjælland, men det turde han ikke i år. Endelig har en del københavnere benyttet os som en chance for at komme ud og få lidt frisk luft," fortæller Eva Nadelmann Haahr, hvis far Ivan Nadelmann købte hotellet i 2003.

Selv om ikke alle måneder har været lige hårde under coronakrisen, lægger Skovshoved Hotels direktør dog ikke skjul på, at tallene er røde.

"Vi har skullet kæmpe de sidste par år for at at drive hotel, og så kommer coronakrisen. Men vi er her stadig, og vi kæmper stadig! Vi må omstille os på flere måder. Være mere fleksible, både i forhold til vores ansatte, som ikke længere kan forvente, at vagtplaner ligger fast seks uger frem, og i forhold til vores gæster, som ikke tør booke og reservere lang tid i forvejen. Vi må vænne os til, at de måske vil have noget andet i sidste øjeblik. Og så bliver vi nødt til at skabe mere forretning samtidig med, at vi hele tiden kigger på vores omkostninger," siger Eva Nadelmann Haahr, der støtter Ole Andersens opråb til Christiansborg.

"Som turistland er vi et meget dyrt land. Med en moms­nedsættelse kunne vi blive et mere attraktivt hotelland," siger hun og kommer samtidig med en appel til de lokale borgere og virksomheder:

"Besøg os, anbefal os, book møder, send jeres forretningsforbindelser ned på vores hotel og restaurant. Det er den måde, vi overlever."

Jordnær hårdest ramt Gentofte Hotel har lige som Skovshoved Hotel holdt åbent gennem hele coronakrisen. Ifølge Dorte Krak, adm. direktør i Arp-Hansen Hotel Group, der ejer det snart 400 år gamle hotel, er det sket af "såvel signalmæssige som sikkerhedsmæssige årsager".

"Vi kan kun håbe, at vi lærer at leve med den her situation. At slaget kommer til at stå om, hvem der kan tilbyde den sikreste detination. For eksempel er der jo nu renere end en operationsstue på Gentofte Hotel."





Dorte Krak, direktør for Arp Hansen Hotel Group, der ejer Gentofte Hotel "Vores belægning dykkede selvfølgelig voldsomt på hotellet, men der har hele tiden været gæster; strandede forretningsfolk, sågar en skibskaptajn, der ikke kunne udøve sit erhverv. Efter 29. maj, hvor København blev udskammet med seks dages-reglen (reglen om, at gæster minimum skulle booke seks overnatninger for at kunne rejse ind i landet, red.), blev det pludselig eksotisk at bo uden for København. Det har gjort, at vi har haft flere gæster, end man måske skulle tro. Men jeg siger ikke, at alt har været godt. Langt fra. Vi har manglet gæster lige som alle andre," siger Dorte Krak.

Hun vil dog ikke høre tale om, at hendes hotel skulle være lukningstruet.

"Nej, det er slet ikke inde i vores overvejelser. Gentofte Hotel, som vi har ejet siden 1960, er vores flagskib. Vi har fået en kæberasler, men vi står op. Vi er ikke knockoutet, vi skal nok klare skærene."

Dorte Krak har mest ondt af Restaurant Jordnær, der lige nåede at få sin anden Michelin-stjerne, inden coronakrisen for alvor ramte landet. Det væltede ind med bookinger, men så måtte restauranten lukke i flere måneder. Men det tyder på, at restauranten efter sin genåbning kan indhente det meste af det tabte, fortæller hun.

Dorte Krak kalder det seneste halve år for "de historisk hårdeste tider for vores branche". Det værste er, at det er svært at se en ende på det.

"Vi kan kun håbe, at vi lærer at leve med den her situation. At slaget kommer til at stå om, hvem der kan tilbyde den sikreste detination. For eksempel er der jo nu renere end en operationsstue på Gentofte Hotel," smiler hun.

Dorte Krak sidder med i regeringens genstartsteam med fokus på hotellerne, og hun støtter varmt Ole Andersens forslag om en momsfritagelse. Men det er en gammel traver, og der er desværre ikke noget, der tyder på, at regeringen er med på den, fortæller hun.

"Danmark har den absolut højeste momssats. Vi starter med at være 20 procent dyrere end vores konkurrenter."

Dorte Krak føler sig også sikker på, at coronakrisen kommer til at tælle flere hoteller blandt sine ofre.

"Det er trist, hvis det kommer til at gå ud over det, der var sunde forretninger før coronakrisen. Sunde, familiedrevne hoteller gennem generationer. Det er næsten ikke til at bære."

Måtte fyre dygtige folk På Schæffergården, der både er et hotel og et kursus- og konferencecenter, holdt de helt lukket fra 21. marts og frem til 15. juni. Ret hurtigt blev alle de medarbejdere, der havde den korteste anciennitet, afskediget. Det drejede sig i første omgang om ni medarbejdere, senere blev yderligere fire afskediget.

"Det var forfærdeligt, det værste, jeg nogensinde har oplevet," siger direktør Peter Feddersen. "Vores forretningsgrundlag blev fjernet over natten, og vores dygtige medarbejdere var helt desillusionerede."

I en længere periode var der kun fire chefer tilbage i et stort, tomt hus. Resten af de uopsagte medarbejdere var sendt hjem med lønkompensation.

"Det var virkelig rystende at se, hvor hurtigt sådan et hotel støver til," fortæller Peter Feddersen, der både fik klippet hæk og malet café og mødelokaler i den periode.

Genåbningen på Schæffergården gik faktisk over al forventning, og juli landede på index 99, altså meget tæt på den ønskede omsætning. Men forventningerne til efteråret, der plejer at være Schæffergårdens travleste periode, er blevet barberet med 20-25 procent.

"Vi er meget påvirkede af, at konferenceholdene er blevet meget mindre. Vi får slet ikke udnyttet vores kapacitet ordentligt. Vores maxkapacitet er 200 mennesker, men i øjeblikket betjener vi jo konferencer på kun 15-20 mennesker. Og det er en udfordring, for en konference på 15 personer kræver i grove træk næsten den samme bemanding som en på 50. Der skal stadig gøres rent, laves mad og ryddes af," forklarer Peter Feddersen.

"De offentlige virksomheder burde holde hånden under den private sektor i den her krise. Hvis regeringen og politikerne virkelig vil hjælpe, så kunne de passende beslutte, at de offentlige virksomheder skal holde fast i deres mindre arrangementer."





Peter Feddersen, direktør på Schæffergården På spørgsmålet, om Schæffergården er lukningstruet, svarer han:

"Vi kan ikke køre sådan her i længere tid, men vi er ikke lukningstruet. Hvis det her fortsætter i længere tid, må vi ændre vores koncept. Lige nu kan vi sagtens tilpasse vores omkostninger til den omsætning, vi står med, men på et eller andet tidspunkt kan vi ikke gøre det længere. Så må vi til at træffe nogle svære valg og kigge på vores forretningsmodel, evt. lukke ned for dele af vores forretning. Men jeg skal understrege, at det kun er et worst case scenario."

En momsnedsættelse eller -fritagelse ville helt sikkert gøre en positiv forskel, men Peter Feddersen tror ikke på, politikerne er klar til at kaste den redningskrans. Og han tror heller ikke på, at det ville gøre hele forskellen i den kæmpe krise, hotellerne står i.

Han er i øvrigt utrolig skuffet over, at mange offentlige virksomheder har aflyst deres konferencer og møder på Schæffergården.

"Vi har store udfordringer med, at de offentlige virksomheder aflyser alle deres aktiviteter, også dem med begrænset deltagerantal, som vi sagtens kan håndtere sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi havde bl.a. en offentlig virksomhed, der for nylig aflyste en større kursusrække med kun 14 mennesker. Det ville vi da sagtens kunne afvikle. Vi er i den grad gearet til at håndtere smitterisiko og til at have gæster i huset. De offentlige virksomheder burde holde hånden under den private sektor i den her krise. Hvis regeringen og politikerne virkelig vil hjælpe, så kunne de passende beslutte, at de offentlige virksomheder skal holde fast i deres mindre arrangementer," siger Peter Feddersen.

Møde med udlejer Vi startede rundrejsen til Gentoftes hoteller hos Ole Andersen på Hellerup Parkhotel, og vi slutter den også hos ham.

På trods af den monumentale krise har han ikke opgivet sin kampgejst.

"Jeg nægter at smide håndklædet i ringen. Jeg har indstillet mig på, at jeg skal være hoteldirektør mange år endnu. Og jeg har haft et fantas­tisk møde med min udlejer, Atlas Ejendomme, som har strakt sig langt for at hjælpe mig. En stor tak til dem."