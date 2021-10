Projektet her på Brogårdsvej bliver ikke til noget i denne form. Det skal være meget mindre, besluttede Økonomiudvalget mandag. Visualisering: KHR Architecture

Send til din ven. X Artiklen: Toyota-byggeri bliver ikke til noget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Toyota-byggeri bliver ikke til noget

Økonomiudvalget i Gentofte Kommune har nu meldt klart ud, at projektet for Brogårdsvej 44 og 48 ikke er inden for rammerne. Et byggeri dér skal være i maksimalt to etager, lyder det

Villabyerne - 13. oktober 2021 kl. 07:43 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Det var et enigt Økonomiudvalg i Gentofte Kommune, der på et møde mandag afviste det fremlagte byggeprojekt på Brogårdsvej 44-48, hvor der ligger en Toyota-forhandler.

Det kan ikke danne grundlag for udarbejdelse af et forslag til lokalplan, det er simpelthen for stort. Økonomiudvalgets beslutning lyder i stedet på, at et byggeri på ejendommen skal være i maksimalt to etager.

"Et projekt inden for følgende rammer vil kunne forelægges Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til nyt indledende borgermøde: Ejendommen Brogårdsvej 44 skal fremstå i maksimalt 2 etager, en maksimal højde på 9 m og med skrå taghældning. Ejendommen Brogårdsvej 48 skal i omfang fortsat fremstå som selvstændig villa. Ejendommen Brogårdsvej 48 skal fremstå i maksimalt 2 etager," lød beslutningen.

Borgmester Michael Fenger (K) sætter over for Villabyerne lidt flere ord på.

"Det var ikke en svær beslutning. Bygherren lægger det frem, som de mener. Så kommer borgere med input, og så træffer vi en beslutning. Byggeriet var simpelthen for stort. Vi mener, det skal have nogenlunde den størrelse, det har i dag. Det er, hvad man normalt må i de her områder. Det skal stadig minde om, at vi ligger i et villakvarter," siger han.

Planlagde 17 boliger Det var ejerne af bilforretningen Krogsgaard-Jensen, der sammen med KHR Architecture forleden fremlagde et projekt for 17 nye boliger ovenpå en ny bilforretning på Brogårdsvej.

Det mødte store protester blandt naboer og borgere, der samlede over 800 underskrifter og uddelte flyers mod det foreslåede byggeri.