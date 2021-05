Towers tager hul på ny sæson lørdag aften

Endnu er det meget usikkert, om der må komme tilskuere på lægterne, så derfor er det glædeligt både for klub og for fans, at kampen bliver med direkte dækning på tv-kanalen Sport Live.

"Vi er rigtigt glade for, at ligaen nu kommer på tv, så vi kan få spredt kendskabet til sporten ud. Jeg er sikker på, at mange vil få øjnene op for, at det er en rigtigt spændende sport, og vi glæder os til at præsentere seerne for en masse underholdende kampe. Amerikansk fodbold i Danmark er ved at nå et rigtigt højt niveau," fastslår formanden.