Topscorer tabt for Skovshoved

Dino Karjasevic er fortid i Skovshoved, hvor han nåede at spille to halve sæsoner. Tabet bliver stort i klubben fra Krøyersvej

Bestræbelserne for at overleve i 2. division led et alvorligt knæk, da der sidste uge indløb besked om, at Dino Karjasevic skifter den kongeblå Skovshoved-bluse ud med Roskilde KFUMs blå- og hvidstribede udgave.