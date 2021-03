Tagterrassen omkring DR-studiet, som er pavillionen i baggrunden, indrettes med inspiration fra OL-værtsbyen Tokyo og japansk kultur og natur. Både under De Olympiske Lege og de efterfølgende Paralympiske Lege er tagterrassen åben og byder på blandt andet storskærmsoplevelser og events, hvor publikum kan se opvisninger eller selv kan prøve kræfter med udvalgte olympiske og paralympiske discipliner. Pressefoto: Experimentarium

Toppen af Experimentarium bliver OL-mekka

En 'miniudgave' af den olympiske by i Tokyo på toppen af Experimentarium i Hellerup bliver et af omdrejningspunkterne for DR's dækning af sommerens Olympiske og Paralympiske Lege, og publikum inviteres med til alle tiders OL-fest, hvor man blandt andet kan følge de danske atleter på storskærm og selv prøve kræfter med nogle af de olympiske discipliner.