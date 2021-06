GVI gik omkuld i Karlslunde, der sejrede 3-0 og slutter som suveræn vinder i rækken. Herlevs samtidige sejr gør, at oprykning ikke længere kan nås for GVI. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Topholdet var for stærke: Nu er oprykning ude af billedet

Med nederlag mod Karlslunde og Herlevs samtidige sejr er oprykning til 2. division ikke længere et muligt scenarie for GVI, der nu ikke har mere at spille for i holdets to sidste kampe

Villabyerne - 21. juni 2021 kl. 15:48 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

GVI skulle lørdag på en svær opgave i Karlslunde, hvor rækkens suveræne tophold ventede. Og selv om hjemmeholdet stort set var rykket op inden kampen, satte de en tyk streg under netop det: Mission Oprykning.

GVI blev nemlig udklasseret 3-0 efter en kamp, hvor der ikke berettes om næveværdige GVI-tilbud. Første halvleg var en lige affære, lige indtil et glimrende langskud efter 35 minutter gjorde det til 1-0.

Den vanvittige varme, kampen blev spillet i, kan ikke have gjort det nemmere for nogle af holdene, men hvor altså divisionsoprykning som gulerod blev udslagsgivende for hjemmeholdet, der glippede netop dette sidste år, hvor en sidste og afgørende kamp blev tabt mod AB Tårnby.

To yderligere mål i anden halvleg afgjorde kampen til hjemmeholdets fordel og dermed sejr på 3-0.

At oprykning nu desværre er umuliggjort for GVI, skyldes også, at Herlev IF ikke længere kan indhentes på andenpladsen.

Bulletinerne fra Herlev beskriver dog igen et vanvittig heldigt Herlev-mandskab, der var i slem modvind hjemme mod Rishøj, der kampen igennem vadede i chancer - og som også brændte straffe. Herlev vandt dog 2-0.

Den kampbeskrivelse ligner til fulde en tidligere Herlev-kamp, hvor Frederikssund for få uger siden var lige så altdominerende, men hvor Herlev vandt. Og sådan er fodbold jo også.

GVI kan selvfølgelig ikke bruge ord som uheld, fordi held kun er en del af en vundet fodboldkamp, men i Herlev må man alligevel sende gode tanker i retning af en fodboldgud, der har begunstiget dem heldet i de to nævnte opgør.

GVI både kan og skal alene rette fokus på egne evner, og her må de alt i alt være godt tilfreds i GVI-lejren, hvor blandt andet en række på 13 kampe uden nederlag står tilbage som bevis på en flot stime, hvor ord som oprykning pludselig meldte sig.

Desværre udebliver nu det håbede oprykningsdrama, og de to sidste kampe kan ikke bruges til noget som helst, andet end at hanke op i sig selv og klappe hinanden på skulderen over en i perioder flot forårssæson, hvor marginalerne desværre ikke var på holdets side til sidst.

De sidste GVI-opgaver er derfor onsdag aften ude mod Køge Nord, hvorefter sæsonen sluttes lørdag hjemme i Nymosen, når Ishøj bliver sidste modstander.

