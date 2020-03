Vi forholder os til den lov, der nu engang gælder, siger Hans Toft (K) om den omdiskuterede håndtrykslovgivning. Arkivfoto

Toft giver hånd til nye danskere

Håndtrykslovgivningen har givet anledning til megen debat. I Gentofte foregår statsborgerskabsceremonien mandag den 9. marts

Villabyerne - 05. marts 2020 kl. 18:30 Af Signe Haahr Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 9. marts fejrer lige omkring 60 borgere i Gentofte Kommune, at de har fået dansk statsborgerskab. Sidste år indførte den tidligere regering en lov, der siger, at man skal deltage i en ceremoni, hvor man skal give hånd, hvis man vil skal være dansk statsborger. Loven har siden skabt voldsom debat, og i år har flere af landets borgmestre afvist at være den, der giver håndtrykket. Ligesom flere har sagt, at man ikke har tænkt sig at nægte folk statsborgerskabet, hvis de ikke ønsker at give hånd.

Her i kommunen har borgmester Hans Toft (K) dog valgt at stå klar med labben, når de nye danskere træder frem for at få deres papirer.

"Vi forholder os til den lov, der nu engang gælder. Og på den baggrund gør vi alt for, at det bliver en glædelig og mindeværdig begivenhed for de borgere, der deltager," siger Hans Toft (K), der efter håndtrykket byder alle på en lille forfriskning.