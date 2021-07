Søren Thomsen har åbnet Møllenborg Ismejeri på hjørnet af Rådhusvej og Skotvej. Foto: Peter Klar

Tøjmand springer ud som ismager og genskaber gammelt mejeri

Engang i forne tider var der ismejeri på hjørnet af Rådhusvej og Skotvej. Nu er der det igen. I Møllenborg Ismejeri skaber Søren Thomsen sin egen is fra bunden med et kraftigt nik til barndomshelten Tintin og især Haddock-familiens gamle ejendomsbesiddelse

Villabyerne - 06. juli 2021 kl. 16:12 Af Peter Klar

Historien binder en af sine hyggelige sløjfer på hjørnet af Rådhusvej og Skotvej ved Charlottenlund Station.

Her har Søren Thomsen åbnet Møllenborg Ismejeri med frisk, hjemmelavet is, kaffe fra Coffee Collective og bagværk fra lokale The Bread Station.

Kigger man godt efter, kan man på facaden mod Skotvej ane sporene af gammel skiltning.

"Der var også ismejeri her i 1930'erne," fortæller Søren Thomsen.

Lokalerne viste sig at være som skabt til hans ambition om at skabe et ismejeri med egen produktion og go'e gamle kvalitetsværdier i højsædet.

Når man fordyber sig i det Lidt af et spring for en erhvervsmand, der har gjort karriere på ledende poster i lingerifirmaet Hunkemöller, Noa Noa, forsikringsbranchen, Matas og også har haft eget tøjfirma undervejs.

"Jeg har boet her i mange år, kun tre veje væk. Jeg ville gerne have mit eget, og hvorfor så is? Jeg har en sød tand og kan godt lide is. Og så er det et marked, hvor der stadig er meget industri-is, og det kan være fint nok, men mange efterspørger også god is, lavet fra bunden, hvis de kan få den," siger Søren Thomsen.

Det var oplagt også at tage kaffe med, fordi Møllenborg Ismejeri skulle være en helårsforretning.

"Når man fordyber sig i det, bliver det tydeligt for en, at der er forskel på kaffe. Akkurat som med is. Personligt drikker jeg faktisk te! Men jeg har drukket ret meget kaffe det seneste halve år."

Uanede muligheder Søren Thomsen og hans partnere har også været på skolebænken i kunsten at lave is - blandt andet hos "is-guruen" Thorkil Boisen fra Boisen Is.

"Vi har i det hele taget været rundt og lavet is med forskellige ismasser gennem de seneste seks-otte måneder og har lært det fra bunden. Vi er nysgerrige på smage og har lyst til at udvikle nye ting. Vi har fået udviklet vores egen base, og derfra laver vi vores varianter."

Montren fyldes hver dag med op til 36 store såkaldte iskantiner og 24 små.

"Klassikere som chokolade og vanilje har vi altid, men ellers skifter vi ud hele tiden. Ikke alle eksperimenter ender med fantastiske resultater. Vi må prøve os frem. Hvis vi kan lide det, kan kundernes sandsynligvis også. Der er nærmest uanede muligheder. Vi har lige lavet en is inspireret af desserten Pære Belle Helene, som er blevet godt modtaget."

Et andet hit er en is inspireret af Ferrero Rocher.

"Is med chokolade og karamel går godt. Og vores rabarbersorbet! Sorbet rammer bredt, når det er varmt."

Men is-præferencer er en læringsproces for en nyslået ismejerist.

"Her kommer også 10-årige drenge og vil have lakrids og pistacie."

En gammel dame Journalistens øjne falder på en synligt alderstegen maskine, der som mange andre pålidelige stykker mekanik til vands og på land viser sig at blive omtalt som en "hun" af sine taknemmelige daglige brugere.

"Det er en gammel dame - en gammel italiensk softice-maskine. Vi synes, vi har købt den bedste på markedet. Hun er mekanisk. Der er ikke så meget elektronik, der kan gå i stykker."

En is til Tintin Og så er der navnet - Møllenborg Ismejeri. Et stort billede, der fylder en væg, viser Tintin, Kaptajn Haddock og Terry på vej gennem ørkenen. Synligt udmattede af varmen. En svalende is ville være lykken.

I baggrunden ser man det fiktive slot Møllenborg. Søren Thomsen har styr på Tintin-mytologien, ifølge hvilken Møllenborg engang har været familien Haddocks ejendom.

"Haddock køber Møllenborg tilbage i 'Rackham den Rødes skat'. Jeg er Tintin-fan. Jeg slugte tegneserier som barn, og min bror havde Tintin stående. Det greb om sig. Jeg er meget begejstret for Hergés måde at tegne på."

Den belgiske tegneseriemesters streg er nu inspirationen bag Møllenborg Ismejeris grafiske identitet på skilte og i marketing.

Is i skihytten Lokalerne viste sig at have et ekstra rum nogle trin op fra gæsteområdet.

Her har Søren Thomsen indrettet en lille uhøjtidelig lounge med associationer til en skihytte.

"Her er mere roligt. Det er tænkt som et sted, hvor man kan slå sig ned i længere tid og arbejde og have møder," forklarer Søren Thomsen.

