To unge mænd overfaldet under tøjsalg i Dyssegård

To 19-årige mænd fra Slagelse blev torsdag klokken 18.10 overfaldet af to andre mænd i forbindelse med et tøjsalg. Overfaldet skete på Dyssegårdsvej tæt ved stationen, hvor den ene 19-årige blev slået på ryggen og på hovedet, mens den anden fik taget kvælertag på sig og blev slået i hovedet, oplyser Nordsjællands Politi.

Herefter forsvandt gerningsmændene med den trøje, som de to 19-årige var kommet for at sælge til dem. De to gerningsmænd beskrives på følgende vis: