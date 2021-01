En beboer fattede mistankte til to påståede nye naboer, der ville låne en vase. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: To tricktyve udgav sig for at være naboer, der ville låne en vase Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To tricktyve udgav sig for at være naboer, der ville låne en vase

Villabyerne - 07. januar 2021 kl. 12:30 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Onsdag aften klokken 18.45 blev der banket på døren hos en beboer i en lejlighed på Ordrupvej i Ordrup. To personer indfandt sig på adressen under påskud af at have købt en lejlighed i samme bygning, og de ville gerne låne en vase til nogle medbragte blomster. De to personer blev dog afvist i entréen, og beboeren ringede til Nordsjællands Politi. Der blev ikke umiddelbart stjålet noget. En patrulje kørte efterfølgende til stedet, men de to personer var ikke at finde, oplyser politiet i deres døgnrapport. De to personer blev beskrevet som dels en kvinde, ikke etnisk dansk af udseende, 35-40 år, ca. 175 cm høj, kraftig af bygning, brun i huden og med sort hår. Hun havde runde kinder, store øjne og røde læber. Hun talte dansk med accent, var iført sort eller brun dunjakke og blåt mundbind, og hun medbragte gule blomster. Der var også en mand, der ligeledes talte dansk med accent.