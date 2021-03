To meter høj mand lynede bukserne ned i toget og fulgte efter kvinde

Onsdag klokken 18.50 anmeldte en 41-årig kvinde til politiet, at hun klokken 18.16 havde stået på S-togets linje E på Hellerup Station i retning mod Hillerød.

Da toget standsede på Lyngby Station, kom der en mand ind i toget og stillede sig skråt over for kvinden. De to var alene i kupéen, da manden begyndte at lyne sine bukser ned.

Det fik kvinden til at gå mod en anden togvogn, men manden fulgte efter hende. Da hun konfronterede ham og spurgte, hvorfor han fulgte efter hende, svarede han: ”Dit blik drager mig”.

Kvinden forlod toget, da det standsede på Sorgenfri Station.

Manden beskrives som: Mand, dansk af udseende, 35-40 år, 200 cm høj, muskuløs af bygning, hvid i huden, kronraget/skaldet, havde meget lyseblå øjne.