To maskeklædte drenge truer morgenbader med pistol

Drengene sidder i grundlovsforhør her tirsdag formiddag

En kvindelig morgenbader blev truet med pistol af to unge, hætteklædte drenge, da hun vil sætte sig ind i sin bil og køre væk fra Bellevue tirsdag morgen.

De sidder her tirsdag formiddag i grundlovsforhør, hvor anklager Michael Qvist håber på en straksdom.

Kvinden blev truet med at skulle udlevere blandt andet taske og bilnøgler, men da hun modsatte sig det, blev det taget fra hende.

"Det er to drenge fra fine adresser i Charlottenlund og Rungsted Kyst, så det er ikke de sædvanlige forbrydere, vi har med at gøre her," forklarer Michael Qvist kort inden grundlovsforhøret starter.