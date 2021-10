Der er grund til bekymring for GVI-træner Søren Fjorting. Arkivfoto: Ole Tradsborg

To klubber gennemlever samme mareridt: Nu mødes de

Igen-igen kunne såvel Skovshoved som GVI notere nederlag. Skovshoved var tæt på udligning mod Holbæk, mens GVI kun havde et regulært forsøg indenfor rammen i 90 minutter. De to hold mødes lørdag i Vangede

Villabyerne - 25. oktober 2021 kl. 13:01 Af Ole Tradsborg

Det ligner efterhånden et regulært efterårs-mareridt for Skovshoved og GVI i Danmarksserien. Begge klubber var inden sæsonstart tippet placeringer i toppen, men begge ligger nu i bunden.

Bedst er - i skrivende stund - skovserne, som lørdag spillede hjemme mod Holbæk. Kampen var flyttet til Gentofte Sportspark, fordi den megen regn umuliggjorde fodbold på Krøyersvej.

Kunstunderlaget i Sportsparken var bedre, men desværre blev en uheldig aktion afgørende for kampen. Gæsterne fra Holbæk vandt nemlig - men efter et selvmål fra SIF-keeper Frederik Rej-Rosenqvist kort før pausen. Han gik galt af en ellers ufarlig bold, så i stedet for en clearing fik han i stedet fumlet bolden i eget net.

Skovshoved jagtede dog udligningen i anden halvleg, og i to tilfælde var det tæt på. Især da Seejou King med 20 minutter igen afsluttede på undersiden af overliggeren, og få minutter senere blev en bold clearet på Holbæk-stregen.

Frederik Rej-Rosenqvist blev sendt med op i angrebet i overtiden, men det lykkedes ham desværre ikke at gøre skaden god fra første halvleg, og så måtte SIF igen-igen gå fra banen som tabere.

GVI straffet på straffe Uden at komme frem til andet end én egentlig chance var GVI langt fra point lørdag, hvor turen gik til Ledøje-Smørum. Værterne blev i kampen tildelt to straffespark, hvoraf det lykkedes dem at score på det ene.

Bulletinerne fra Smørum Park lyder, at GVI ikke havde meget at byde på, og - værre endnu - beskrives holdet som blottet for selvtillid.

Nu venter et lokalopgør lørdag, hvor GVI og Skovshoved krydser klinger i Nymosen. Om ikke andet vil der vanke tre kærkomne point til et af de to sårede hold, eller et til hver via en ret oplagt pointdeler...

Der er kickoff kl. 12.