Artiklen: To indbrudstyve fik travlt med at komme væk i nat

To mænd brød natten til mandag klokken 03.41 ind i en lejlighed på Strandvejen. De blev opdaget af et vidne, som straks kontaktede politiet, oplyser Nordsjællands Politi.

En patrulje kom til stedet og kørte rundt i området i et forsøg på at finde de to mænd, hvilket dog ikke lykkedes.

Nordsjællands Politi gør opmærksom på, at de altid forsøger at finde en ledig patrulje, hvis borgerne ringer om et indbrud, der er i gang nu og her.