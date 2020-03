Artiklen: To indbrud og et forsøg

På Strandvejen stak tyven af med uforrettet sag efter at have smadret et kældervindue. Der sad nemlig en sikring på vinduet. Forsøget fandt sted tirsdag aften i tidsrummet fra 19-21.

Tidligere på dagen fik politiet en anmeldelse om indbrud på Strandvejen i Klampenborg. Her var en bagdør brudt op. Anmelder havde intet overblik over, hvad er var stjålet. Indbruddet er sket i tidsrummet fra den 22. marts til den 24. marts.