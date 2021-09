To forstærkninger til volleydamer

22-årige Sina Mascher, som oprindelig er fra München, spillede senest for TSV Georgii Allianz Stuttgart. Hun ankom tidligere på året til København for at få en master-uddannelse i biotek.

Florina Alexandru er fra Rumænien, men ankom til Danmark i juni 2020 for at spille for Brøndby VK. Efter at have spillet sæsonen 2020/21 for Gentoftes konkurrenter på Vestegnen, har hun valgt at spille for Gentofte i den kommende sæson.