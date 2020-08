To folkeskoler i Gentofte er berørt af coronavirus

Alle elever fra Skovshoved Skoles 0., 3. og 4. årgang gik tirsdag i selvisolation. På Maglegårdsskolen er alle elever ved at være tilbage efter et smittetilfælde i sidste uge

To folkeskoler i Gentofte er lige nu påvirket af den igangværende coronapandemi. Status i dag torsdag er, at tre folkeskoleelever i Gentofte er konstateret smittet med coronavirus, men flere kan selvfølgelig komme til.

På Maglegårdsskolen blev en elev i sidste uge testet positiv for Covid-19. Efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed blev alle elever på 8. årgang sendt hjem.

På Skovshoved Skole er to elever konstateret smittet med Covid-19. Efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og ud fra et forsigtighedsprincip er alle elever fra skolens 0., 3. og 4. årgang tirsdag gået i selvisolation med henblik på at lade sig teste.

Det oplyser Gentofte Kommune.