To bøder på en halv time til 31-årig mand

Mandag klokken 20.20 blev en 31-årig mandlig varebilsfører fra Ballerup standset og kontrolleret foran genbrugspladsen ved Ørnegårdsvej.

Her viste det sig, at han var frakendt retten til at køre bil og stadig befandt sig i frakendelsestiden, hvorfor han blev sigtet for alligevel at sidde bag rattet, oplyser Nordsjællands Politi.