Artiklen: To ældre mænd i sammenstød

To ældre mænd i sammenstød

Søndag eftermiddag skete der et færdselsuheld i krydset Rådhusvej/Enighedsvej i Charlottenlund, da to biler stødte sammen.

En bil ført af en 71-årig mand fra Frederiksberg foretog venstresving i krydset uden at overholde sin vigepligt, hvorfor bilen stødte sammen med en bil ført af en 83-årig mand fra Jyllinge.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor den 71-årige blev sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt. Der skete umiddelbart ingen større personskade ved færdselsuheldet.