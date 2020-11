Tjørnegårdsskolen lukket - 47 elever er smittet med corona

Smittetallet er nu så højt, at det efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed og efterfølgende dialog med skolebestyrelsen har været nødvendigt at lukke skolen midlertidigt gældende fra d.3. november. Lukningen gælder også GFO og fritidscenteret.

Lukningen sker, da det i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed er vurderet, at det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelse af smitten med coronavirus blandt elever og medarbejdere.