Tjalfe fik opsnuset ung mand med dårlig samvittighed

En 18-årig mand fra Herlev forsøgte at stikke af fra solouheld på Lagergårdsvej natten til mandag

Ifølge en anmeldelse, som Nordsjællands Politi modtog natten til mandag klokken 00.24, var der netop sket et færdselsuheld ved Lagergårdsvej i krydset ved Motorring 3, hvor bilisten var flygtet fra stedet.

Ifølge vidneudsagn var bilisten kommet kørende i østgående retning ad Motorring 3 og havde taget frakørsel 18 mod Nybrovej, hvorefter vedkommende skulle svinge mod nordøst ad Lagergårdsvej. Her mistede bilisten herredømmet over bilen og påkørte et lyssignal, så det nu fremstod med blotlagte ledninger. Herefter var bilisten løbet fra stedet.