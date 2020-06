Tirsdag bød på hele tre færdselsuheld i Gentofte

Dagen, hvor midsommeren blev fejret landet over, blev præget af lige lovlig mange uheld i trafikken i Gentofte. Et af dem med personskade

Det første skete allerede klokken 07.20 på Erichsensvej, hvor en 19-årig mandlig bilist fra Dyssegård påkørte en parkeret varebil. En patrulje blev sendt til stedet, hvor den 19-årige fik alkometeret til at slå ud over det tilladte, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel og kørt med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille.