Fra i morgen er det igen muligt for private at benytte genbrugsstationen. Men Gentofte Kommune opfordrer til, at man bliver hjemme medmindre det er strengt nødvendigt.

Tirsdag åbner genbrugsstationen igen for private

Sundhedsmyndighederne har vurderet, at kommunerne kan åbne genbrugsstationerne for private. Gentofte Kommune opfordrer dog til kun at besøge genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt

Genbrugsstationen i Gentofte er igen åben for private fra i morgen tirsdag d. 31. marts 2020. Det sker efter, at danske sundhedsmyndigheder lørdag vurderede, at det er forsvarligt at åbne genbrugsstationerne med adgangsregulering.

For at mindske risiko for smittespredning og undgå lange køer ved genbrugsstationerne anbefaler Gentofte Kommune og Vestforbrænding, at man kun kører på genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt, og at man følger myndighedernes anvisninger om så vidt muligt at blive hjemme.

Det skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse.