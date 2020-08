Forfatteren Malene Ravn glæder sig til at genlæse de Paludan- og Kampmann-bøger, som betød meget for hende i hendes ungdom. Foto: Les Kaner

Tip til sommerlæsning: - Lad dig føre tilbage til tanker og stemninger fra andre tider i dit liv

Fofatteren Malene Ravn giver her sine bedste tip til en god sommerlæsning

Har du tre gode bud på sommerferielæsning?

"Genlæs de bøger, du kan huske har gjort indtryk på dig engang og lad dig føre tilbage til tanker og stemninger fra andre tider i dit liv. Læs en bog, som ikke er noget for dig. Måske er det alligevel et hit - måske bliver du klar over, at du havde ret. Begge dele er rart. Læs en ny bog, som lige er udkommet, og se hvad der rører sig. Det kan være min egen 'Hvor lyset er', Stine Askovs stærke 80'erfortælling 'Katalog over katastrofer' eller de også meget anbefalelsesværdige og rørende 'Tour de chambre' og 'Meter i sekundet' af Tine Høeg og Stine Pilgaard. Fire meget forskellige og helt nye romaner."

Hvilken sommerferielæsning husker du stadig?

"Som barn holdt jeg altid sommerferie hos min mormor i Risskov, Århus. Hun havde den dejligste have, og jeg lå i hængekøjen under birketræet og læste. Følelsen af tung, varm sommer, kigget op i trækronerne, hængekøjens stille vuggen, en bog i hænderne. Hun havde et stort bibliotek, og jeg læste mange forskellige - og slet ikke børneegnede - bøger, bl.a. 'Nitten røde roser' af Torben Nielsen."

Læser du andre bøger om sommeren end normalt?

"Sommerhuset gemmer på mange gode og også mindre gode gamle bøger, og de er altid sjove at dykke ned i. For nylig stillede nogle naboer en masse brugte bøger ud i en papkasse på vejen med et "tag bare"-skilt på, og jeg blev jo nødt til at redde de fleste fra regnen! Så nu har jeg en samling Paludan- og Kampmann-bøger, som jeg virkelig glæder mig til at genlæse i løbet af sommeren. Især Kampmann betød meget for mig, da jeg var ung."

Malene Ravn, født 1971, debuterede i 2014 med romanen 'Det eneste rigtige'. I 2016 fulgte den lige så anmelderroste roman 'Mia'. Malene Ravn fik sit store gennembrud med romanen 'I dine øjne' fra 2018, en rørende og autentisk slægtshistorie om den dansk-kinesiske dreng Erik. I sin research dykkede hun ned i slægtsforskning og brugte mange timer i Rigsarkivet og på Det Kongelige Bibliotek. Hun talte med forskere og kinesiske efterkommere i Danmark og researchede i Aalborg og i Kina for at skrive bogen, som levede i hende i otte år. I 2020 udkom hendes roman 'Hvor lyset er' om kunstneren Carl Fischer og hans turbulente liv og kærlighedsforhold til Ely. Romanen udspiller sig i årene 1892-1962 og er baseret på Malene Ravns mand, Berthels, dramatiske og medrivende familiehistorie.